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ترمب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل

دونالد ترمب

ترمب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل

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العربية.نت، وكالات

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه.

وفي حديث إلى القوات الأميركية في الخارج عبر رابط فيديو، قال ترمب إنه سيتم إرسال اللقاح في البداية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن.

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يشار إلى أنه مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، رجح مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، أنه سيكون من المحتمل العودة عالمياً إلى الوضع الطبيعي العام المقبل.

وقال رايان في تصريح لقناة RTE التلفزيونية الإيرلندية الخميس: "أعتقد أن الحياة كما عرفناها أمر محتمل جداً، لكننا سنضطر للاستمرار بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي".

كما أضاف أن "اللقاحات لا تعني صفر كوفيد"، موضحاً أن "ظهور اللقاحات، إضافة إلى إجراءاتنا الحالية، سيسمح لنا بتسوية المنحنى بالفعل، وتفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض".

إلى ذلك دعا لتقليص فرص نشر العدوى، لافتاً إلى ضرورة تفادي التجمعات الكبيرة للناس.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

يذكر أن شركة فايزر وشريكتها بيونتيك وشركة مودرنا نشرت بيانات تظهر أن اللقاحين اللذين تعمل الشركات الثلاث على إنتاجهما تبلغ نسبة فاعليتهما في الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد-19 حوالي 95%.

وأعلنت شركة أسترازينيكا هذا الأسبوع أن لقاحها قد تصل فاعليته إلى 90%.

كما قالت الشركات إن التوزيع يمكن أن يبدأ على الفور للحكومات في مختلف أنحاء العالم للبت فيمن سيتلقى اللقاح وبأي ترتيب وذلك إذا أقرت السلطات المعنية هذه اللقاحات في الأسابيع المقبلة.

وتجاوزت الوفيات اليومية جراء الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة الألفين لأول مرة منذ مايو الثلاثاء ووصلت حالات دخول المستشفيات إلى مستوى قياسي بلغ 88 ألفاً الأربعاء مع تسجيل البلاد 2.3 مليون إصابة جديدة في الأسبوعين الماضيين فقط.

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