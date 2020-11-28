بومبيو: سنواصل الضغط على إيران

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع أدواتها العقابية لحرمان إيران من قدراتها الصاروخية.

وقال بومبيو الجمعة إن واشنطن فرضت عقوبات على كيانات في الصين وروسيا.

كما أوضح أن الكيانات المعاقبة دعمت البرنامج الصاروخي الإيراني.

عقوبات في الأسابيع المقبلة

يشار إلى أن المبعوث الأميركي الخاص بإيران، إليوت أبرامز، كان أعلن الأربعاء أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على أربعة كيانات على صلة بإيران.

واتهم أبرامز هذه الكيانات الموجودة في الصين وروسيا بممارسة أنشطة تدعم برنامج الصواريخ الإيراني.

إلى ذلك حذر من أن واشنطن ستواصل الضغط على إيران عن طريق عقوبات متوقعة في الأسابيع المقبلة تتعلق بالأسلحة وأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان، مضيفاً: "سيكون لدينا الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه والأسبوع الذي يليه، طوال شهري ديسمبر ويناير، ستكون هناك عقوبات تتعلق بالأسلحة وأسلحة الدمار الشامل وحقوق الإنسان... سيستمر ذلك لشهرين آخرين حتى النهاية".

الصين تحتج

في المقابل، أعلنت الصين الخميس أنها قدمت احتجاجات شديدة للولايات المتحدة بعد العقوبات المفروضة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان إن "الصين حثت الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها"، وفق تعبيره.

يذكر أن التوترات بين واشنطن وطهران تصاعدت منذ انسحاب الرئيس دونالد ترمب من الاتفاق النووي لعام 2015، ومعاودته فرض العقوبات الاقتصادية القاسية للضغط على طهران للتفاوض بشأن قيود أشد على برنامجها النووي وتطوير الصواريخ الباليستية ودعم الميليشيات الموالية لها في المنطقة.