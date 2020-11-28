  • مباشر
اللغة

سيناريو تنفيذ اغتيال "عراب النووي".. من عطّل الاتصالات؟

حسن فخري زاده
سيارة محسن فخري زاده (فرانس برس)

سيناريو تنفيذ اغتيال "عراب النووي".. من عطّل الاتصالات؟

واشنطن إكزامينر: إيران قد تنتقم لاغتيال فخري زاده في السنة الأولى من رئاسة بايدن

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

بعد اتهام طهران جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" باغتيال من تصفه إسرائيل بـ "الأب الروحي" للبرنامج النووي الإيراني، و"العضو البارز في الحرس الثوري" محسن فخري زاده، طرحت صحيفة "واشنطن إكزامينر" سيناريو تنفيذ العملية وتصورا لمستقبل العلاقات بين أميركا وإيران.

خبايا صادمة عن الظواهري.. يوم قتل رفيقه وطفلين مصر خبايا صادمة عن الظواهري.. يوم قتل رفيقه وطفلين

ورأت أن عملية الاغتيال هذه ستعيق أي عودة إلى الاتفاق النووي، لافتة إلى أن الميليشيات التابعة لإيران تنظر إلى نشاط الاستخبارات الإسرائيلية باعتباره امتدادا مترابطا مع السياسة الأميركية.

هل سترد إيران.. وكيف؟

كما أضافت الصحيفة الأميركية أن الخلاف الدامي سيستمر بين أميركا وإيران، الذي ارتفعت وتيرته بعد مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بضربة أميركية في حرم مطار بغداد مطلع العام الجاري.

ولم تستبعد انتقام إيران من المصالح الأميركية بشكل ما في السنة الأولى من رئاسة جو بايدن.

أما عن تفاصيل تلك العملية، فرجحت حصول دعم استخباراتي أميركي، معتبرة أن تغريدات ترمب على تويتر ومشاركته للتقارير والتحليلات المتعلقة بالاغتيال، تشير إلى أن الولايات المتحدة قدمت بعض الدعم لتلك العملية، أوعلى أقل تقدير، تم إطلاع ترمب على مسؤولية إسرائيل.

محسن فخري زاده (رويترز)
محسن فخري زاده (رويترز)

فرضية دعم الاستخبارات الأميركية

إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أن الاستخبارات الأميركية لديها تقنية فريدة من نوعها تعمل بالأقمار الاصطناعية وأدوات مراقبة مستمرة أخرى كان من الممكن أن تستخدمها لتنبيه الإسرائيليين بقافلة فخري زاده أثناء تحركها بين نقاط المغادرة ونقاط الوصول المقصودة، معتبرة أن هذا مفيد بشكل خاص للإسرائيليين في موقع الهجوم، الذي كان على بعد حوالي 90 دقيقة خارج طهران.

كما لفتت إلى أن لدى وكالة الأمن القومي أيضا وسيلة فريدة لتعطيل اتصالات قوات الأمن الإيرانية على نطاق واسع.

من مكان اغتيال محسن فخري زاده (فرانس برس)
من مكان اغتيال محسن فخري زاده (فرانس برس)

هذا وأكد التقرير الأميركي تزايد الوجود الاستخباري السري لإسرائيل على الأراضي الإيرانية، مشيراً إلى أنه من المحتمل أن يكون الموساد الإسرائيلي قد تسلل إلى إيران بوحدة العمليات الخاصة "كيدون"، وربما اعتمد على شبكة من البيوت الآمنة وضباط العمليات والوكلاء الموثوق بهم بالفعل داخل إيران.

ومن المعلوم من هجمات الموساد السابقة التي تحمل بصمات "أطلقوا النار وانطلقوا" أن إسرائيل لديها وجود استخباراتي على الأراضي الإيرانية.

أكبر من عملية سليماني

كما رأت "واشنطن إكزامينر" أن هذه العملية ستثير الانتقام، خاصة أن علي خامنئي والنخبة المتشددة في المستويات العليا من المؤسسة الأمنية سيعتبرون هذا الهجوم بنفس خطورة العملية الأميركية التي قتلت سليماني، إن لم تكن أكبر.

قاسم سليماني
قاسم سليماني



وضمن الخريطة المستقبلية التي رسمها التقرير فإن عملية اغتيال فخري زاده لا تنذر بعمل عسكري أميركي أو إسرائيلي ضد المنشآت النووية الإيرانية، لكن إذا تحركت طهران نحو مستويات تخصيب اليورانيوم التي تسمح لها ببناء سلاح نووي، فسوف تقوم إسرائيل بعمل عسكري ضد برنامجها النووي والصواريخ الباليستية.

إلى ذلك، اعتبر التقرير أن نشر مجموعة حاملة طائرات أميركية هجومية هذا الأسبوع في بحر العرب والخليج ليس بمثابة استعداد لهجوم، إنما اضاف أن الولايات المتحدة ستنشر اثنتين على الأقل، وثلاث حاملات على الأرجح تحسباً لأي ضربة إسرائيلية محتملة!

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"مخيم ولا أغرب" في لبنان.. يأوي لاجئات أرامل فقط!
خبايا صادمة عن الظواهري.. يوم قتل رفيقه وطفلين خبايا صادمة عن الظواهري.. يوم قتل رفيقه وطفلين

الأكثر قراءة

ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد ميليشيا عراقية تتفلت.. شاهد "ربع الله" تضرب نساء في بغداد
بعد الحكم على زوجها.. هذا أول تعليق لنانسي عجرم بعد الحكم على زوجها.. هذا أول تعليق لنانسي عجرم
صور لجثمان مارادونا مسجّى بالتابوت وفيديو من الجو لدفنه صور لجثمان مارادونا مسجّى بالتابوت وفيديو من الجو لدفنه
دون تعليق.. ترمب ينشر أخباراً عن فخري زاده بعد اغتياله دون تعليق.. ترمب ينشر أخباراً عن فخري زاده بعد اغتياله
أمل يخفت.. خطأ يقلب حسابات أكسفورد رأسا على عقب أمل يخفت.. خطأ يقلب حسابات أكسفورد رأسا على عقب
إيران تعترف: مقتل فخري زاده ضربة قاسية ثقيلة إيران تعترف: مقتل فخري زاده ضربة قاسية ثقيلة

قبل أن تذهب

تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام
تقرير: بعض العمال في قطر لا يجدون ثمن الطعام

اكتشف المزيد