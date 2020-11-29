قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أول مقابلة له بعد الانتخابات، إن الولايات المتحدتة شهدت أكبر عملية تزوير، لافتا إلى أن هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لجو بايدن بدلا منه.

وقال ترمب في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن القادة الأجانب يتصلون بالمرشح الديمقراطي الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، ليقولوا له "إنها أكثر انتخابات شهدت فوضى رأوها على الإطلاق".

وأشار ترمب إلى أنه "يعرف أشخاصا تلقوا "اثنتين أو ثلاث أو أربع" بطاقات اقتراع عبر البريد" وأضاف: "هذه الانتخابات مزورة وهناك احتيال كبير.. إنه أكبر تزوير في بلادنا".

وأضاف ترمب في تصريحاته أنه "حصل على أكثر من 74 مليون صوت، وأن بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت"، مجددا تأكيده على أن "هذه الانتخابات مزورة بالكامل".