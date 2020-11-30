نُقل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأحد إلى عيادة أحد الأطبّاء "كإجراء احترازي" غداة إصابته بالتواء في كاحله، على ما أعلن مكتبه.

وأصيب بايدن (78 عاماً) بالتواء في الكاحل بعدما انزلق أثناء اللعب مع كلبه "ميجور" وهو من فصيلة الراعي الألماني "جيرمن شيبرد".

وقال مكتب بايدن: "بدافع الحذر الشديد، سيتمّ فحصه بعد ظهر اليوم من قبل جرّاح عظام".

ومن المقرر أن يؤدّي بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير، ليُصبح بذلك الرئيس الأكبر سناً في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة، الأحد، إن الانتقال إلى رئاسة جو بايدن يبدو حتمياً، في الوقت الذي شكك فيه الرئيس دونالد ترمب في أن تنظر المحكمة العليا بأي من الطعون التي تعهدت حملته بمواصلة تقديمها.

وفاز بايدن بالانتخابات الرئاسية بأغلبية 306 أصوات في المجمع الانتخابي، أي ما يزيد بكثير على 270 صوتاً مطلوباً، مقابل 232 صوتا لترمب. كما يتقدم بايدن على ترمب بفارق يزيد على ستة ملايين صوت في التصويت الشعبي.

ويرفض ترمب حتى الآن الإقرار بهزيمته، في حين خسرت حملته وفريقه القانوني العشرات من الدعاوى القضائية بسبب عدم اقتناع القضاة بوقوع مخالفات انتخابية في ولايات منها ميشيغان وجورجيا وأريزونا ونيفادا، وهو ما يشكل إجمالاً عوامل حاسمة في فوز بايدن.