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إصابة الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن بالتواء في الكاحل

WILMINGTON, DE - NOVEMBER 25: President-elect Joe Biden delivers a Thanksgiving address at the Queen Theatre on November 25, 2020 in Wilmington, Delaware. As Biden waits to be approved for official national security briefings, the names of top members of his national security team were announced yesterday to the public. Calls continue for President Trump to concede the election and let the transition proceed without further delay. Mark Makela/Getty Images/AFP
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن
أميركا وبايدن

إصابة الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن بالتواء في الكاحل

سيتمّ فحص بادين من قبل جرّاح عظام "كإجراء احترازي" بعد سقوطه أثناء اللعب مع كلبه "ميجور"

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العربية.نت – وكالات

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نُقل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأحد إلى عيادة أحد الأطبّاء "كإجراء احترازي" غداة إصابته بالتواء في كاحله، على ما أعلن مكتبه.

العيادة في ديلاوير التي نقل إليها بايدن
العيادة في ديلاوير التي نقل إليها بايدن

وأصيب بايدن (78 عاماً) بالتواء في الكاحل بعدما انزلق أثناء اللعب مع كلبه "ميجور" وهو من فصيلة الراعي الألماني "جيرمن شيبرد".

وقال مكتب بايدن: "بدافع الحذر الشديد، سيتمّ فحصه بعد ظهر اليوم من قبل جرّاح عظام".

الموطب التي نقل بايدن إلى العيادة
الموطب التي نقل بايدن إلى العيادة

ومن المقرر أن يؤدّي بايدن اليمين الدستورية في 20 يناير، ليُصبح بذلك الرئيس الأكبر سناً في تاريخ الولايات المتحدة.

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وقال أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة، الأحد، إن الانتقال إلى رئاسة جو بايدن يبدو حتمياً، في الوقت الذي شكك فيه الرئيس دونالد ترمب في أن تنظر المحكمة العليا بأي من الطعون التي تعهدت حملته بمواصلة تقديمها.

وفاز بايدن بالانتخابات الرئاسية بأغلبية 306 أصوات في المجمع الانتخابي، أي ما يزيد بكثير على 270 صوتاً مطلوباً، مقابل 232 صوتا لترمب. كما يتقدم بايدن على ترمب بفارق يزيد على ستة ملايين صوت في التصويت الشعبي.

ويرفض ترمب حتى الآن الإقرار بهزيمته، في حين خسرت حملته وفريقه القانوني العشرات من الدعاوى القضائية بسبب عدم اقتناع القضاة بوقوع مخالفات انتخابية في ولايات منها ميشيغان وجورجيا وأريزونا ونيفادا، وهو ما يشكل إجمالاً عوامل حاسمة في فوز بايدن.

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