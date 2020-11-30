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تعيين جين ساكي متحدثة باسم البيت الأبيض تحت إدارة بايدن

PASADENA, CA - JULY 30: Jen Psaki at the 'LA World Affairs Council Presents: World War 3' panel during Politicon at Pasadena Convention Center on July 30, 2017 in Pasadena, California. Joshua Blanchard/Getty Images for Politicon/AFP
جين ساكي
أميركا وبايدن

تعيين جين ساكي متحدثة باسم البيت الأبيض تحت إدارة بايدن

شغلت خلال إدارة أوباما العديد من المناصب العليا منها مديرة الاتصالات في البيت الأبيض والمتحدثة باسم وزارة الخارجية في عهد جون كيري

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دبي – العربية.نت

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أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بادين مساء الأحد عن تعيين جين ساكي متحدثةً باسم البيت الأبيض في إدارته المقبلة.

وتشرف جين بساكي حالياً على فريق العملية الانتقالية التابعة لبايدن ولنائبته كامالا هاريس.

وشغلت ساكي، خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، العديد من المناصب العليا، منها مديرة الاتصالات في البيت الأبيض والمتحدثة باسم وزارة الخارجية في عهد وزير الخارجية آنذاك جون كيري، ونائب مدير الاتصالات في البيت الأبيض ونائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض خلال الأزمة المالية عام 2008.

ساكي في 2014 خلال إفادة صحفية عند عملها كمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية
ساكي في 2014 خلال إفادة صحفية عند عملها كمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية

وساكي مسؤولة مخضرمة شاركت في ثلاث حملات رئاسية، بعد أن عملت كسكرتيرة صحفية متنقلة خلال حملة أوباما وبايدن في عام 2008، وسكرتيرة صحفية متنقلة ومستشارة أولى في عام 2012 خلال حملة التجديد لأوباما، ونائبة للسكرتير الصحفي لحملة جون كيري الرئاسية في عام 2004.

وكانت ساكي متحدثة باسم لجنة حملة الكونغرس الديمقراطية في عام 2006 عندما استعاد الديمقراطيون مجلس النواب. وشغل أيضاً منصب مدير الاتصالات لعضو الكونجرس السابق جو كرولي.

قبل انضمامها إلى فريق بايدن وهاريس الانتقالي، كانت بساكي نائب الرئيس للاتصالات والاستراتيجية في "مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي"، كما كانت تعمل في شبكة "سي. إن. إن".

ساكي مع جون كيري خلال رحلة بين كوريا والصين في 2013
ساكي مع جون كيري خلال رحلة بين كوريا والصين في 2013
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يذكر أن ساكي خريجة "كلية وليام وماري" وتعيش في فيرجينيا مع زوجها وطفليها.

وكان بادين قد كشف الأسبوع الماضي عن بعض الأسماء التي ينوي تعيينها في المناصب المهمة في إدارته المقبلة. وتتضمن الدفعة الأولى من التعيينات في إدارة بايدن شخصيات مخضرمة خدمت في عهد باراك أوباما، مثل أنتوني بلينكن وزير الخارجية المقبل.

ومع قوله إنه يريد إعطاء مكانة أكبر للنساء والأقليات، عين بايدن أليخاندرو مايوركاس رئيساً للأمن الداخلي، وهو أول أميركي متحدر من أميركا اللاتينية يتولى المنصب، فضلاً عن أفريل هينز، أول امرأة على رأس أجهزة الاستخبارات.

وفي مؤشر إلى التزامه مكافحة "أزمة المناخ التي تشكل تهديداً وجودياً"، أنشأ بايدن منصب المبعوث الخاص للمناخ الذي سيتولاه جون كيري، وزير الخارجية السابق.

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