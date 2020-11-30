لن يتولى الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، منصبه حتى 20 يناير، لكن العديد من التحديات التي سيواجهها واضحة بالفعل وهي ما سوف تحدد فترة رئاسته. وفيما يلي 5 من أكبر القضايا التي سيحتاج إلى معالجتها عندما يتولى مهام الرئيس دونالد ترمب، وفقا لما أوردته صحيفة ذا هيل.

أولها محاربة الوباء

لقد أعادت جائحة COVID-19 تشكيل الحياة الأميركية تمامًا في عام 2020. وقد توفي أكثر من 260 ألف شخص في الولايات المتحدة، وبلغ إجمالي عدد الحالات أكثر من 13 مليونًا. وبعد فترة هدوء في أواخر الصيف والخريف، ترتفع المعدلات بسرعة مرة أخرى. وقبل عيد الشكر مباشرة، ارتفع عدد الوفيات اليومية على المستوى الوطني بنحو 60%، مقارنة بأسبوعين سابقين، وارتفع عدد الحالات الجديدة اليومية بأكثر من 40%.

وتضمنت وعود بايدن في الحملة الانتخابية تحسين إجراءات التتبع ومطالبة الحكام بفرض أوامر بارتداء الأقنعة. وأكد بايدن أيضًا أنه سيستمع إلى أفضل النصائح العلمية المتاحة. وهناك أخبار سارة تلوح في الأفق، حيث حققت ثلاثة لقاحات مختلفة نتائج قوية في التجارب. ومن المحتمل أن يستغرق التطعيم على نطاق واسع عدة أشهر. ومن الواضح أن فيروس كورونا هو أكبر مشكلة تواجه الأمة. أي فشل هنا يمكن أن تكلف بايدن كثيرا.

الاقتصاد

لقد فرض COVID-19 ثمنًا باهظًا على الاقتصاد وكذلك على الصحة البدنية للأمة. وبلغ معدل البطالة الوطني 6.9% في أكتوبر. على الرغم من أن هذا كان أقل بمقدار نقطة مئوية واحدة عن الشهر السابق وأقل بكثير من ذروة الوباء البالغة 14.7% في أبريل، إلا أنه كان لا يزال ضعف المعدل البالغ 3.5% في فبراير، قبل أن يضرب كوفيد -19 بشدة.

ويشعر الاقتصاديون بالقلق من احتمالية حدوث ركود مزدوج، حتى مع وجود لقاحات في الأفق. ويكمن القلق في أن المعدلات المتصاعدة لعدوى الفيروس التاجي ستؤدي إلى قيود أكثر صرامة - وهي عملية جارية بالفعل في بعض المدن والولايات - وأن هذا سيؤدي بدوره إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعمال والشركات.

في غضون ذلك ، تراجعت ثقة المستهلك مؤخرًا ، مما يشير إلى أن الأميركيين قد يكونون أقل ميلًا للإنفاق - وهي ديناميكية من شأنها تعميق الكآبة الاقتصادية.

لقد فشل الكونغرس حتى الآن في تمرير أي إجراء تحفيزي جديد يتعلق بالوباء. وهناك بعض الأشياء التي يمكن لبايدن القيام بها من خلال أمر تنفيذي، مثل توسيع الحماية للمستأجرين وأصحاب الرهن العقاري.وهناك نقطة مضيئة واحدة - كان أداء سوق الأسهم قويًا للغاية منذ أن هبط في أواخر فبراير ومارس. وإذا تمكن بايدن من إعادة الاقتصاد مرة أخرى فسوف يجني ثمار سياسية ثرية، لكن مثل هذه النتيجة ليست مضمونة على الإطلاق.

الاستقطاب

تعهد بايدن خلال الحملة بأنه سيعيد "روح الأمة". لكن هذا صعب حيث تتزايد عملية الاستقطاب في الولايات المتحدة وباتت أكثر حدة وتحركت في هذا الاتجاه ليس فقط من قبل السياسيين ولكن من قبل القوى الثقافية مثل الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي الأسابيع الأخيرة، كان لترويج نظريات المؤامرة للإيحاء بأن انتخابات 2020 كانت مزورة تأثير واسع.

وفي أحدث استطلاع لمجلة إيكونوميست، قال 80% من الجمهوريين و45% من المستقلين إنهم لا يعتقدون أن فوز بايدن كان مشروعًا. ويمتلك بايدن بعض الأصول وهو يحاول توحيد الأمة، ليس أقلها صورة وسطية وسجل طويل. لكن القوى التي تدفع الأمة نحو أقصى الحدود لن يتم هزيمتها بسهولة.

التعامل مع الكونغرس

يعلم بايدن أنه سيكون لديه على الأقل مجلس ديمقراطي للعمل معه في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل لكن مصير مجلس الشيوخ يتوقف على جولتين من انتخابات الإعادة في جورجيا.

وحتى في أفضل سيناريو بالنسبة للديمقراطيين، حيث فازوا بهذين المقعدين، سيظل مجلس الشيوخ منقسمًا بنسبة 50-50. سيكون للديمقراطيين أغلبية بحكم الأمر الواقع لأن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ يذهب إلى نائب الرئيس.

لكن هل الجمهوريون مستعدون للعمل مع بايدن؟ يبدو مشكوك فيه في أحسن الأحوال. لطالما اتبع ماكونيل خطاً متشدداً في مجلس الشيوخ. واشتهر بالقول في منتصف الولاية الأولى للرئيس السابق أوباما إنه يأمل في جعله رئيسًا لولاية واحدة.

ومع اقتراب فترة حكم أوباما ، منع ماكونيل آخر مرشح للرئيس للمحكمة العليا ميريك غارلاند ، من الحصول على جلسة استماع. لم يدفع ماكونيل ثمنًا سياسيًا ملحوظًا لمثل هذه التحركات.

ويتمتع بايدن ببعض المزايا، بما في ذلك حياته المهنية الطويلة في مجلس الشيوخ. كنائب للرئيس، عمل في بعض الأحيان مبعوثًا لأوباما في الكابيتول هيل وهو فخور جدًا بقدرته على الوصول إلى صفقات. غير أن منتقديه من اليسار يؤكدون أن آرائه عفا عليها الزمن وأن نوع المجاملة الطيبة التي يبحث عنها أصبح شيئًا من الماضي.

تحديد رئاسته

كان المبرر الأساسي لحملة بايدن الرئاسية واضحًا جدًا - لقد كان وسيلة للإطاحة بالرئيس دونالد ترمب من منصبه. ثبت أن هذا أكثر من كافٍ. هزم ترمب بنحو 4 نقاط مئوية، أو 6 ملايين صوت على مستوى البلاد.

لكن ليس من الواضح تمامًا ما إذا كانت هناك أي فكرة كبيرة تنشط رئاسة بايدن، بخلاف الأمل غير المتبلور لإصلاح الروح المعنوية الوطنية.

هناك الكثير من المجالات السياسية التي يمكن أن يمضي بها بايدن - ليس فقط الوباء أو الاقتصاد ولكن أيضًا الرعاية الصحية والبيئة وتغير المناخ، ولكن هل سيتمكن من حياكة هذه الخيوط معًا لإعطاء رئاسته معنى متماسكًا؟