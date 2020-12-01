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ويسكنسن وأريزونا تصادقان على فوز بادين في الانتخابات

An election worker holds ballots at the Maricopa County Tabulation and Election Center (MCTEC), days after former Vice President Joe Biden was declared the winner of the 2020 U.S. presidential election, in Phoenix, Arizona, U.S., November 9, 2020. REUTERS/Jim Urquhart
من رز الأوصات في ولاية أريزونا
الانتخابات الأميركية

ويسكنسن وأريزونا تصادقان على فوز بادين في الانتخابات

المصادقة رسمياً على النتائج في أريزونا لا تعني بالضرورة إغلاق الباب أمام إمكانية الطعن بها أمام المحاكم

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دبي – العربية.نت

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أكد رئيس مفوضية الانتخابات في ولاية ويسكونسن الأميركية الاثنين نتيجة الانتخابات في الولاية بعد إعادة إحصاء الأصوات في مقاطعتين، وهو ما يقرب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن من الفوز رسمياً بأصوات المجمع الانتخابي في الولاية الحاسمة الرئيسية.

من عملية فرز الأصوات في ويسكونسن
من عملية فرز الأصوات في ويسكونسن

بدورها، صادقت أريزونا رسمياً الإثنين على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية المتأرجحة.

وقال الحاكم الجمهوري دوغ دوسي في تغريدة على "تويتر": "اليوم وقّعنا على نتائج انتخابات 2020 في أريزونا"، الولاية التي فاز فيها للمرة الأولى منذ 25 عاماً مرشّح ديموقراطي بالانتخابات الرئاسية.

وحقّق بايدن الفوز على ترمب في هذه الولاية بفارق ضئيل بلغ 10.457 صوتاً من أصل حوالي 3.5 مليون مقترع.

وقالت وزيرة شؤون الولاية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات كيتي هوبس إنه "على الرغم من التحديات غير المسبوقة، فقد انتصر أبناء أريزونا لديموقراطيتنا".

وشددت المسؤولة الديمقراطية على أن "هذه الانتخابات أجريت بشفافية ودقّة ونزاهة.. على الرّغم من الادعاءات الكثيرة التي تزعم خلاف ذلك والتي لا تستند إلى أي أساس".

مناصرون لترمب في أريزونا يعترضون على نتائج الانتخابات
مناصرون لترمب في أريزونا يعترضون على نتائج الانتخابات

كما صادقت الولاية على فوز الديمقراطي مارك كيلي في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، بحسب ما أعلن الحاكم دوسي.

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والمصادقة رسمياً على نتائج الانتخابات الرئاسية في أريزونا لا تعني بالضرورة إغلاق الباب أمام إمكانية الطعن بها أمام المحاكم، إذ إن هذه الولاية تسمح بالطعن بالنتائج حتى بعد المصادقة عليها.

ومنذ الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر، لا ينفكّ الرئيس دونالد ترمب يقول إن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، وهو بالتالي يرفض الإقرار بهزيمته على المستوى الوطني أمام بايدن.

وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها على أكثر من صعيد فقد فشلت الحملة الانتخابية لترمب في تأخير عمليات المصادقة على نتيجة الانتخابات في الولايات المتأرجحة التي فاز بها بايدن.

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