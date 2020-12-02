بايدن: لن أقوم بحركات مفاجئة لتغيير قرارات ترمب

أكد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، اليوم الأربعاء، أنه لن يتحيز لخياراته، كما أنه لن يقوم بحركات مفاجئة لإلغاء قرارات سلفه دونالد ترمب.

ويخطط الرئيس المنتخب للإبقاء على مدير الـ FBI كريستوفر راي في منصبه.

يشار إلى أن بايدن المقرر أن يتسلم منصبه في 20 يناير، يواجه عدداً من التحديات التي باتت واضحة، وأهمها كيفية التعامل مع إيران، خصوصاً بعد اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، قبل أيام في طهران.

وكان بايدن قد رشح الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي، جانيت يلين، لتولي وزارة الخزانة، وكشف عن أسماء بعض الأعضاء الرئيسيين من فريقه الاقتصادي الذي ستكون أولويته تقديم دعم "فوري" للولايات المتحدة المتضررة كثيراً جراء أزمة الوباء العالمي.

ويواجه الاقتصاد الأميركي صعوبات مع معدّل بطالة بلغ 6,9%، وهو ضعف النسبة المسجّلة في فترة ما قبل أزمة الوباء. ولا يزال النمو المسجّل في الفصل الثالث من العام منخفضاً بـ2,9% مقارنة بالفصل الثالث من العام الماضي.

وسيكون إلى جانب الرئيس المنتخب أيضاً جاريد برنشتاين، وهو مقرب منه منذ وقت طويل. وكان برنشتاين مستشاراً خاصة لبايدن خلال السنوات الأولى من إدارة أوباما. وسيصبح عضواً في مجلس المستشارين الاقتصاديين.

وأخيراً ستكون هيذر بوشي المصنفة "خبيرة اقتصادية بارزة" وشملت أبحاثها التفاوتات الاقتصادية، عضواً في هذا المجلس، وهو هيئة تابعة للبيت الأبيض مكلفة بالمساعدة في تطوير السياسة الاقتصادية الوطنية والدولية.

ولا تزال عدة مناصب أساسية في تطوير السياسة الاقتصادية شاغرة من بينها الممثل الأميركي للتجارة ووزير التجارة.