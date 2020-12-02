أكد السيناتور الجمهوري توم كوتون، أن النظام الإيراني في حالة من التراجع وفقدان التوازن نظرا للضربات القوية التي تلقها.

وقال في مقابلة مع "فوكس نيوز" الأميركية "لقد كان عاما سيئا للدولة الراعية للارهاب في العالم".

I'll say it again to the Ayatollahs, or to any western CEO who wants to do business in Iran:



A new Iran "deal" that isn't ratified by the U.S. Senate *will not survive* in the long term. pic.twitter.com/VvHaUD4KBx — Tom Cotton (@TomCottonAR) December 1, 2020

كما أضاف "في البداية تم قتل قاسم سليماني بغارة أميركية في بداية العام، والآن تم قتل العقل المدبر للبرنامج النووي العسكري محسن فخري زادة".

وتابع "إذا كنت مسؤولا في النظام الإيراني أو في الحرس الثوري أو في المنظمات الإرهابية المرتبطة في ايران فسوف أكون حذرا للغاية".

وأوضح "تظهر هذه العملية كيف أن إيران ذهبت بعيدا في برنامجها النووي عبر خرقها لقوانين الصفقة التي وقعتها عام 2015، والتي قلت بأنها لن تنجو اذا جاء رئيس جمهوري وبالفعل حصل ما توقعت".

وتابع "الآن أقول لزعماء النظام الإيراني ولرؤساء الشركات الغربية الذين يهرولون إلى إيران لعقد صفقات تجارية هذا الصفقة إذا لم يتم اجازتها من قبل الكونغرس في المستقبل بما فيها الصواريخ الباليستية التي كتب عنها توماس فريدمان أو دعم الإرهاب والطائرات بدون طيار وانتهاكهم لحقوق شعبهم لن تنجح على المدى الطويل".