معركة صعبة أمام بايدن.. هل يكون بلينكن أول الضحايا؟

مع اقتراب نهاية فترة إدارة الرئيس، دونالد ترمب، يدور قتال حول اختيارات وزراء إدارة جو بايدن في واحدة من أولى المواجهات بين الرئيس المنتخب والجمهوريين في مجلس الشيوخ.

إلى ذلك، تتصاعد التوترات على جبهات مختلفة، وظهرت شكاوى من أن فريق بايدن لا ينسق مع الجمهوريين في مجلس الشيوخ، كما أنه بدأ التحذير من أن بايدن ينبغي أن يتوقع الموافقة على الوزراء بطريقة أبطأ بعد سنوات من الإحباط المستمر من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وذلك بسبب معاملة مرشحي الرئيس ترمب.

وسيحتاج بايدن إلى موافقة الحزب الجمهوري لضمان تأكيد اختياراته، ما لم يكتسح الديمقراطيون انتخابات الإعادة في جورجيا الشهر المقبل والفوز بمقعدين.

"التشاور منعاً للحرج"

وقال السيناتور الجمهوري جون كونين "أنا مندهش.. لم يكن هناك بعض التشاور. أعني، يمكن تجنب بعض هذه المشاكل وحفظ الناس من الحرج إذا كان هناك ببساطة بعض التشاور حول من يفكرون".

من جهته، قال السيناتور مايك راوندز إنه بينما لا يزال هناك متسع من الوقت لبايدن يجب أن يضع في اعتباره آراء الجمهوريين الذين سيكونون حذرين من أي شيء من شأنه "طمس" العمل المنجز في ظل إدارة ترمب.

وتابع راوندز قائلا "بما أن بايدن يحاول تعيين الأشخاص الذين يعتقد أنهم يجب أن يكونوا جزءًا من حكومته، نأمل أن يأخذ ذلك في الاعتبار".

ولم يعترف ماكونيل حتى الآن مباشرة ببايدن كرئيس منتخب، وكشف بايدن يوم الثلاثاء أنه لم يتحدث مع زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ بعد الانتخابات.

وتربط الاثنان عقوداً طويلة، وخدما معاً في مجلس الشيوخ لكن أي محادثات بينهما توقفت منذ 3 نوفمبر.

التواصل مع مكونيل

وتوقع كورنين أن يكون الجمهوريون منفتحين على المرشحين "المعقولين". لكنه أضاف أن المسؤولية تقع على فريق بايدن للتواصل مع مكونيل.

وغير الديمقراطيون القواعد في عام 2013 للسماح لجميع من يختارون السلطة التنفيذية ومعظم المرشحين القضائيين، بالتصديق عليهم بأغلبية بسيطة. وبموجب تغيير القواعد في عام 2019 من قبل الجمهوريين في مجلس الشيوخ، تتطلب معظم الترشيحات الآن ساعتين فقط من المناقشة بعد التغلب على العقبات الإجرائية، على الرغم من أن معظم الذين يختارون في مجلس الوزراء قد يواجهون ما يصل إلى 30 ساعة من النقاش الإضافي.

وشعر الجمهوريون بالإحباط في عام 2017، عندما وافق الديمقراطيون على السماح بتأكيد اثنين فقط من اختيارات ترمب الوزارية في اليوم الأول من إدارته، مقارنة بستة للرئيس أوباما آنذاك وسبعة للرئيس جورج دبليو بوش. بحلول 10 فبراير كان لدى ترمب سبعة مرشحين مؤكدين مقارنة بأوباما 12 و14 لبوش.

جلسات قبل يوم التنصيب

ويكثف الديمقراطيون ضغوطهم للتأكيد بسرعة على اختيارات بايدن لمجلس الوزراء، بما في ذلك عقد جلسات الاستماع قبل يوم التنصيب.

لكن الجمهوريين، الذين يشيرون إلى ما حدث عام 2017، يحذرون من أن الديمقراطيين يجب أن يتوقعوا تأخيراً في الحصول على بعض اختيارات بايدن على الأقل من خلال مجلس الشيوخ إذا حافظوا على سيطرتهم على الأغلبية بعد جولة الإعادة في 5 يناير/كانون الثاني.

وقال السيناتور الجمهوري، جون ماركو، عندما يتعلق الأمر بالترشيحات فإن الديمقراطيين هم من صنعوا هذا السرير. وقد ينتهي بها الأمر إلى النوم فيه.

وأضاف السيناتور"إذا كان لدينا الأغلبية (...) أي واحد منا يستطيع أن يضع حداً لشخص ما، وإذا احترمنا ذلك، فإن هذه مشكلة كبيرة بالنسبة له".

"خطوط المعركة"

ويجري بالفعل رسم خطوط المعركة على اختيارات بايدن الرئيسية مثل نيرا تاندن لمدير مكتب الإدارة والميزانية وأنتوني بلينكن لوزير الخارجية. ولم يذكر بايدن بعد أسماء اختياراته لوزارات أكثر إثارة للجدل سياسياً، مثل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة حماية البيئة ومكتب حماية المستهلك المالي.

وبلينكن، وهو عضو قديم في مؤسسة السياسة الخارجية، يخضع للتدقيق بسبب دوره في WestExec Advisors ، وهي شركة استشارية لا يزال عملاؤها غامضين. وتجاهل رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جيمس ريش أسئلة الصحافيين هذا الأسبوع حول بلينكن وحول اختيارات بايدن الأخرى للأمن القومي.

وأراد السيناتور، رون جونسون، التحدث إلى بلينكن كجزء من تحقيقه في قضية بايدن - وهي قضية ألمح إلى أنها قد تظهر أثناء عملية تأكيد بلينكن ما لم يوافق على إجراء مقابلة مع موظفي لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية مسبقا.

ولم يستبعد جونسون أيضًا أنه قد يستمر في محاولة التحدث مع بلينكن كجزء من التحقيق حتى لو تم تأكيده كوزير للخارجية. وقال جونسون "ربما يكون من المهم بالنسبة له أن يجلس ويتحدث إلينا الآن. لديه بعض الإجابات التي يحتاج إلى تزويدنا بها"، مضيفًا أنه "ليس سعيدًا حقًا" بتعين بلينكن.