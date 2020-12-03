ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أصدرت قواعد جديدة تفرض قيودا على سفر أعضاء الحزب الشيوعي الصيني وعائلاتهم إلى الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن السياسة الجديدة تحدد شهرا كحد أقصى لصلاحية تأشيرات السفر لأعضاء الحزب وعائلاتهم والدخول مرة واحدة فقط.

وكان مسؤول رفيع في وزارة العدل الأميركية قال، إن أكثر من 1000 باحث أجنبي تابع للجيش الصيني غادروا الولايات المتحدة بعد حملة مطاردة هذا الصيف أسفرت عن اعتقال 6 أعضاء من جيش التحرير الصيني يدرسون في الولايات المتحدة، وتم اتهامهم بالكذب عند طلبهم التأشيرة الدراسية.

وتم الكشف عن هذه المعلومات من قبل جون ديمرز، مساعد المدعي العام للأمن القومي ورئيس مبادرة الصين بوزارة العدل، خلال مناقشة مع مدير المركز الوطني لمكافحة التجسس والأمن وليام إيفانينا ومراسل "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal أرونا فيسواناثا في مقطع فيديو لقمة "أسبن" الإلكترونية يوم الأربعاء.