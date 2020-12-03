انتقاد أوباما لشعار وقف تمويل الشرطة يثير غضب اليسار

انتقد أعضاء ديمقراطيون من "الفرقة اليسارية" في مجلس النواب، الرئيس السابق باراك أوباما لمعارضته شعار "وقف تمويل الشرطة" في مقابلة بثت جزئيًا مساء الثلاثاء.

Obama: You lose people with "snappy" slogans like "defund the police" https://t.co/qjrPY9eY2M pic.twitter.com/ynqQHnvN3u — The Hill (@thehill) December 1, 2020

وقال أوباما "إذا كنت تعتقد، كما أفعل، أننا يجب أن نكون قادرين على إصلاح نظام العدالة الجنائية بحيث لا يكون متحيزًا ويعامل الجميع بشكل عادل، أعتقد أنه يمكنك استخدام شعار سريع، مثل وقف تمويل الشرطة لكنك تخسر القضية".

وأضاف أوباما عن حركة "وقف تمويل الشرطة"، أنك تفقد الجمهور في اللحظة التي تقول فيها هذا الشعار، مما يقلل كثيرًا من احتمالية حصولك على التغييرات التي تريدها. واستضاف المقابلة بيتر هامبي، الذي يستضيف برنامجًا سياسيًا على "سناب شات" وتم إصداره يوم الأربعاء.

ودفعت التصريحات أعضاء "الفرقة اليسارية" لانتقاد تصريحات أوباما. وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر على "تويتر"، إن وقف تمويل الشرطة "ليس شعارًا".

ولم توجه النائبة الديمقراطية عن ميتشيغان، رشيدة طالب، تعليقاتها مباشرة إلى أوباما، لكنها أرسلت تغريدات حول تعرضها للهجوم "من أجل حركة تريد مساعدة حياة السود".

وأرسلت النائبة الديمقراطية عن ولاية ماساتشوستس أيانا بريسلي، تغريدة تقول فيها، إنها سئمت من انتقاد لغة النشطاء.

من جهتها، قالت النائبة الديمقراطية المنتخبة في الكونغرس عن ولاية ميسوري كوري بوش أيضًا، إن "وقف تمويل الشرطة" ليس شعارًا ووجهت تعليقاتها إلى أوباما.

وفي أوائل ديسمبر، انتقد أوباما الحزب الديمقراطي لفشله في منح نائب نيويورك الديمقراطية اليسارية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وقتًا كافيًا للتحدث في المؤتمر الوطني الديمقراطي.

وقال: "هناك شيء واحد سأقوله عن الحزب الديمقراطي، وهو تعزيز الشباب مهم حقًا. قال أوباما لموقع "سناب شات" بعنوان "Good Luck America" ، إننا نبقى طويلاً مع نفس الأشخاص القدامى ولا نفسح المجال لأصوات جديدة.

وأضاف: "حقيقة أن كورتيز حصلت فقط.. ماذا؟ 3 دقائق أم 5 دقائق؟ عندما تتحدث إلى قسم عريض من الشباب المهتمين بما يجب أن تقوله، حتى لو لم يوافقوا على كل ما تقوله". وتابع "الدم الجديد جيد دائما، وأقول ذلك كشخص اعتاد أن يكون شابًا رائعًا ولامعًا، ولكن الآن هو الطبيب الأشيب ذو الشعر الرمادي".