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وفيات كورونا في أميركا تتخطى 2700 خلال 24 ساعة

كورونا
من أميركا
فيروس كورونا

وفيات كورونا في أميركا تتخطى 2700 خلال 24 ساعة

أكثر من 100 ألف مريض بكوفيد-19 يتعالجون في المستشفيات الأميركية في حصيلة قياسية

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العربية.نت، وكالات

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سجّلت الولايات المتّحدة، في الساعات الأولى من صباح الخميس، وفاة أكثر من 2700 شخص من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ بداية أبريل، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه الولايات المتّحدة سجّلت 2731 حالة وفاة وأكثر من 195 ألف إصابة جديدة بالفيروس.

من أميركا
من أميركا

يأتي ذلك فيما تخطّى عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ، الذين يتعالجون في المستشفيات في الولايات المتحدة، الخميس عتبة الـ100 ألف مريض، في حصيلة قياسية، بحسب ما أعلن مرصد "كوفيد تراكينغ برودجكت" المتخصّص بتتبّع الإصابات بالفيروس الفتّاك.

وقال المرصد في تغريدة على "تويتر": "هناك حالياً 100,226 مصاباً بكوفيد يتلقون العلاج في المستشفيات في الولايات المتّحدة. إنّها المرة الأولى التي يتخطّى فيها عدد حالات الاستشفاء عتبة المئة ألف".

من أميركا
من أميركا

وتخشى السلطات الأميركية من تفاقم هذا الوضع أكثر، لا سيّما وأنّ عدد الإصابات الجديدة التي تسجّل يومياً في الولايات المتحدة باتت تزيد عن 150 ألف إصابة.

وبعيد أيام من عيد الشكر، يخشى خبراء الأوبئة في الولايات المتّحدة من أنّ الرحلات التي قام بها ملايين الأميركيين للاحتفال بهذه العطلة العائلية مع أحبائهم ستفاقم وضع الجائحة في البلاد.

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وأحصت كاليفورنيا لوحدها أكثر من 20 ألف إصابة بكوفيد-19 الأربعاء، لتصبح الولاية الأميركية التي تسجّل أكبر عدد من الإصابات اليومية منذ بداية الجائحة، وفقاً لمرصد "كوفيد تراكينغ برودجكت".

وكان مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي شدد، الأحد، على ضرورة استعداد الأميركيين لـ"طفرة كبيرة" في انتشار فيروس كورونا مع عودة ملايين المسافرين إلى ديارهم بعد عطلة عيد الشكر.

وقال فاوتشي لبرنامج "حالة الاتحاد" على محطة "سي إن إن" CNN: "من شبه المؤكد أنه سيكون هناك ارتفاع (في عدد الإصابات) بسبب الأمور المتعلقة بالسفر".

وأضاف "قد نشهد طفرة كبيرة" خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وتابع "لا نريد تخويف الناس لكن هذا هو الواقع".

وأشار فاوتشي إلى اتجاه ينذر بالسوء، مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ومزيد من حركة السفر في نهاية العام.

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