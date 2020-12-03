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3 رؤساء أميركيين يخططون لأخذ لقاح كورونا "على الهواء مباشرة"

جورج بوش وباراك أوباما وبيل كلينتون
لقاح كورونا

3 رؤساء أميركيين يخططون لأخذ لقاح كورونا "على الهواء مباشرة"

الرئيسان السابقان جورج دبليو بوش وبيل كلينتون صرحا لشبكة "سي إن إن" بنواياهما، بينما قال الرئيس الأسبق باراك أوباما، في مقابلة، إنه قد ينتهي به الأمر بأخذ اللقاح على التلفزيون

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واشنطن - بندر الدوشي

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كشفت تقارير صحافية أن 3 رؤساء أميركيين سابقين قالوا جميعًا إنهم سيوف يحصلون على لقاح كوفيد-19 علنا بمجرد الموافقة عليه للمساعدة في تعزيز سلامة الدواء أمام الأميركيين.

وصرح الرئيسان السابقان جورج دبليو بوش وبيل كلينتون لشبكة "سي إن إن" CNN بنواياهما، بينما قال الرئيس الأسبق باراك أوباما، في مقابلة من المقرر بثها اليوم الخميس، إنه قد ينتهي به الأمر بأخذ اللقاح على التلفزيون.

وقال كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة بوش، فريدي فورد، لشبكة "سي إن إن"، إن بوش قد تواصل مع أعضاء فرقة العمل المعنية بفيروس كورونا في البيت الأبيض، الدكتور أنتوني فاوتشي والدكتورة ديبورا بيركس، للتطوع للمساعدة في تشجيع المواطنين الأميركيين على أخذ اللقاح.

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وأضاف: أولاً يجب اعتبار اللقاحات آمنة ويتم إعطاؤها للسكان ذوي الأولوية. بعد ذلك، سيقف الرئيس بوش في طابور من أجل التطعيم، وسيسعد بذلك أمام الكاميرا.

من جهته، قال السكرتير الصحافي لكلينتون، أنجيل أورينا، إن الرئيس الثاني والأربعين موجود أيضًا. وأضاف أورينا: "سيأخذ الرئيس كلينتون بالتأكيد لقاحًا في أقرب وقت متاح له، بناءً على الأولويات التي يحددها مسؤولو الصحة العامة، وسيفعل ذلك في مكان عام إذا كان سيساعد في حث جميع الأميركيين على فعل الشيء نفسه".

وفي مقابلة مع مضيف "سيرياس إكس إم" SiriusXM جو ماديسون، من المقرر أن تبث اليوم الخميس، تعهد أوباما بأخذ اللقاح بمجرد اعتباره آمنًا، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

وقال أوباما: "أعدك أنه عندما يتم إعطاؤه للأشخاص الأقل تعرضًا للخطر، فسوف أحصل عليه، وقد ينتهي بي الأمر بعرضه على التلفزيون أو تصويره، فقط حتى يعرف الناس أنني أثق في هذا العلم".

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