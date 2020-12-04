أعلنت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض اليسا فرح الخميس استقالتها من منصبها، في ما يبدو أنه اعتراف ضمني بهزيمة دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكتبت فرح التي كانت متحدثة باسم نائب الرئيس مايك بنس ثم متحدثة باسم وزارة الدفاع "البنتاغون" قبل توليها منصبها الحالي، إنه "بعد ثلاث سنوات ونصف سنة مذهلة، سأترك البيت الأبيض لأكرس نفسي لمشاريع أخرى".

وأضافت: "أنا فخورة جداً بالأشياء المذهلة التي تم تحقيقها لجعل بلدنا أقوى وأكثر أمانا"، دون أن تأتي على ذكر ترمب الذي يترك السلطة في 20 يناير.

ومنذ انتخابات 3 نوفمبر التي فاز بها جو بايدن ورفض ترمب الاعتراف بنتيجتها حتى الآن، كانت فرح متحفظة تماماً، وذلك خلافاً لما قامت به المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني التي كانت تنقل بلا كلل اتهامات ترمب بحصول عمليات تزوير في الاقتراع الرئاسي دون تقديم أدلة على ذلك.

وكان سكوت أتلاس استقال من منصبه كمستشار خاص للرئيس دونالد ترمب الاثنين الماضي بعد أربعة شهور مثيرة للجدل اشتبك خلالها مراراً مع أعضاء آخرين في الفريق المكلف بالتصدي لفيروس كورونا.

من جهته أعلن الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، الأحد الماضي، مجموعة من التعيينات في فريق الاتصال الخاص بالبيت الأبيض ضمن إدارته المقبلة، لتشغل نساء كافة المناصب الإعلامية الرفيعة في الفريق، وذلك لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وأعلن بايدن، عن تعيين جين ساكي متحدثةً باسم البيت الأبيض في إدارته المقبلة. وتشرف جين ساكي حالياً على فريق العملية الانتقالية التابعة لبايدن ولنائبته كامالا هاريس.

وإضافةً إلى ساكي، تمّ الإعلان عن أسماء ست شخصيات أخرى، بينها كيت بيدينغفيلد التي كانت نائبةً لمدير حملة بايدن، والتي ستشغل منصب مديرة الاتصالات في البيت الأبيض.

أما آشلي إتيان فستشغل منصب مديرة الاتصالات لنائبة الرئيس، كامالا هاريس. وستشغل سيمون ساندرز منصب كبيرة مستشاري هاريس والمتحدثة باسمها.

من جهتها، ستكون بيلي توبار نائبةً لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض، وكارين جان بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض.

واختيرت إليزابيث ألكسندر لمنصب مديرة الاتصالات للسيدة الأولى المقبلة جيل بايدن.