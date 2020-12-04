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بايدن: سيكون من الجيد للبلاد حضور ترمب حفل التنصيب

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الرئيس الأميركي ترمب والمنتخب بايدن "تعبيرية"
الانتخابات الأميركية

بايدن: سيكون من الجيد للبلاد حضور ترمب حفل التنصيب

الرئيس ترمب لم يحدد موقفه بعد.. وحليفه السيناتور غراهام يرى أنه سيكون من الجيد للبلاد أن يحضر ترمب حفل التنصيب إذا فاز بايدن

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واشنطن - بندر الدوشي

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قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الخميس، إنه ليس من المهم بالنسبة له شخصيًا إذا حضر الرئيس دونالد ترمب تنصيبه الشهر المقبل، لكنه أضاف أنه سيكون من المهم أن تشهد البلاد على الانتقال السلمي للسلطة.

جو بايدن وإلى جواره نائبته كامالا هاريس
جو بايدن وإلى جواره نائبته كامالا هاريس

وقال بايدن، في مقابلة مع "سي إن إن" CNN، عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه من المهم أن يحضر ترمب تنصيبه: "مهم من ناحية واحدة فقط.. ليس مهم شخصيا، مهم بمعنى أننا قادرون على إثبات في نهاية هذه الفوضى التي خلقها أن هناك انتقالًا سلميًا للسلطة، مع وقوف الأطراف المتنافسة هناك والمصافحة، والمضي قدمًا".

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وأضاف: "إنه قراره تماما وليس له عواقب شخصية بالنسبة لي. لكنني أعتقد أنه من أجل البلد".

ولم يذكر ترمب بعد ما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن. ولم يتنازل الرئيس رسميًا حتى الآن عن الانتخابات لبايدن ولا يزال يطلق التصريحات والتغريدات بأن الانتخابات تعرضت لعمليات تزويرعلى نطاق واسع.

وذكرت صحيفة "ديلي بيست" هذا الأسبوع أن ترمب طرح على المستشارين إمكانية إطلاق حملة رئاسية لعام 2024 خلال أسبوع تنصيب بايدن. وقال السيناتور ليندسي غراهام، وهو حليف قوي لترمب، هذا الأسبوع إنه يعتقد أنه سيكون من الجيد للبلاد أن يحضر ترمب حفل التنصيب إذا فاز بايدن.

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