قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الخميس، إنه ليس من المهم بالنسبة له شخصيًا إذا حضر الرئيس دونالد ترمب تنصيبه الشهر المقبل، لكنه أضاف أنه سيكون من المهم أن تشهد البلاد على الانتقال السلمي للسلطة.

وقال بايدن، في مقابلة مع "سي إن إن" CNN، عندما سُئل عما إذا كان يعتقد أنه من المهم أن يحضر ترمب تنصيبه: "مهم من ناحية واحدة فقط.. ليس مهم شخصيا، مهم بمعنى أننا قادرون على إثبات في نهاية هذه الفوضى التي خلقها أن هناك انتقالًا سلميًا للسلطة، مع وقوف الأطراف المتنافسة هناك والمصافحة، والمضي قدمًا".

وأضاف: "إنه قراره تماما وليس له عواقب شخصية بالنسبة لي. لكنني أعتقد أنه من أجل البلد".

ولم يذكر ترمب بعد ما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن. ولم يتنازل الرئيس رسميًا حتى الآن عن الانتخابات لبايدن ولا يزال يطلق التصريحات والتغريدات بأن الانتخابات تعرضت لعمليات تزويرعلى نطاق واسع.

وذكرت صحيفة "ديلي بيست" هذا الأسبوع أن ترمب طرح على المستشارين إمكانية إطلاق حملة رئاسية لعام 2024 خلال أسبوع تنصيب بايدن. وقال السيناتور ليندسي غراهام، وهو حليف قوي لترمب، هذا الأسبوع إنه يعتقد أنه سيكون من الجيد للبلاد أن يحضر ترمب حفل التنصيب إذا فاز بايدن.