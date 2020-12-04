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بايدن يطلب من فاوتشي الانضمام لفريقه.. ويسعي لفرض الكمامة

U.S. President-elect Joe Biden delivers a pre-Thanksgiving speech at his transition headquarters in Wilmington, Delaware, U.S., November 25, 2020. REUTERS/Joshua Roberts
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن
فيروس كورونا

بايدن يطلب من فاوتشي الانضمام لفريقه.. ويسعي لفرض الكمامة

الرئيس الأميركي المنتخب يعلن عن استعداده لتلقي لقاح كورونا عندما يؤكد فاوتشي أنه آمن

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دبي – العربية.نت

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طلب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الخميس، من كبير خبراء الأمراض المعدية بالإدارة الحالية انتوني فاوتشي الانضمام لفريق إدارته المقبلة لمكافحة فيروس كورونا.

وفاوتشي عضو في خلية الأزمة الحالية التي كان شكلها البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا لكنه تعرض لهجمات عنيفة من جانب دونالد ترمب.

وقال بادين "طلبتُ منه (فاوتشي) أن يبقى في الدور نفسه الذي أدّاه للعديد من الرؤساء السابقين، وأن يكون مستشاري الطبي الرئيسي وأن يكون جزءً من فريق كوفيد".

وعقد فاوتشي الخميس أول محادثات جوهرية له مع الإدارة الجديدة. وكان فاوتشي قد قال لوسائل الإعلام إنه يتوقع إجراء نقاش شامل مع أعضاء فريق بايدن الذين يعملون على تحديد الأولويات وضمان انتقال سلس للسلطة.

الخبير انتوني فاوتشي
الخبير انتوني فاوتشي

في سياق متصل، أعلن بايدن، في حديث مع شبكة سي. إن. إن"، عن استعداده لتلقي لقاح كورونا عندما يؤكد فاوتشي أنه آمن.

وكشف أنه سيطلب من الأميركيين ارتداء الكمامات لمدة 100 يوم من بدء ولايته، في 20 يناير المقبل، وسيصدر قراراً يلزم ارتداء لكمامات في المؤسسات الاتحادية.

وقال ترمب إنه يجب "وضع قناع لمئة يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضاً كبيراً" في مستوى العدوى.

يأتي هذا بينما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الخميس أن بايدن اختار اثنين من مسؤولي إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في منصبين كبيرين للمساعدة في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وقالت الصحيفة أن بايدن سيعين جيف زينتس منسق البيت الأبيض لملف جائحة كورونا.

جيف زينتس
جيف زينتس
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ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على القرار قولهما إن فيفيك ميرثي مستشار بايدن سيعود إلى دور "الجراح العام" الذي كان يشغله في عهد أوباما ولكن بمهام أوسع نطاقاً هذه المرة، مع اتساع رقعة تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.

والتصدي لفيروس كورونا، الذي أودى حتى الآن بحياة ما يربو على 274 ألف أميركي، وكذلك لتداعياته الاقتصادية من أهم الأولويات التي تنتظر بايدن لدى دخوله البيت الأبيض رئيساً في 20 يناير.

وقالت "بوليتيكو" أيضاً إن مارسيلا نونيز سميث، وهي الرئيس المشارك في لجنة بايدن الاستشارية لشؤون كوفيد-19، ستلعب دوراً رئيسياً في مواجهة الإدارة الأميركية المقبلة للجائحة.

فيفيك ميرثي
فيفيك ميرثي
مارسيلا نونيز سميث
مارسيلا نونيز سميث
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