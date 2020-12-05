أمر قاضٍ، الجمعة، الحكومة الأميركية بإعادة فتح باب التقدم بطلبات لبرنامج يحمي من الترحيل ويمنح تصاريح عمل لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، بعد وصولهم إلى الولايات المتحدة كأطفال في توبيخ لإدارة الرئيس دونالد ترمب.

وركّز الإجراء، الذي اتخذته المحكمة الجزئية الأميركية في بروكلين، على البرنامج الذي أنشأه الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما في عام 2012. ومنعت المحكمة العليا في يونيو محاولة ترمب في عام 2017 لإنهاء البرنامج. ولكن إدارته واصلت سياستها المتمثلة في عدم قبول الطلبات الجديدة للبرنامج.

وقال الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، الذي يتولى منصبه في 20 يناير، إنه يعتزم استئناف البرنامج.

ووجهت المحكمة وزارة الأمن الداخلي بنشر إشعار عام على مواقعها الإلكترونية بحلول يوم الاثنين، معلنة قبولها التقدم بطلبات جديدة للبرنامج . كما أمرت المحكمة بأن يوضح الإشعار أن تصريح العمل بموجب البرنامج سيستمر لمدة عامين بدلا من عام واحد.

ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعليق.