أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميلر أن فريق الوزارة يتعاون "بشكل كبير" مع الفريق الانتقالي التابعة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وأضاف ميلر في بيان صدر عنه مساء السبت أن "للبنتاغون تاريخ مشرف بالتعاون مع الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) عند نقل السلطة".

وشدد على أن فريق الوزارة وفريق بايدن الانتقالي يضعان الأمن القومي وحماية الأميركيين على رأس مباحثاتهم.

بدورها، نفت وزارة الدفاع الأميركية في بيانن منفصل صحة الأنباء التي تفيد بعدم تعاونها مع فريق بايدن الانتقالي.

وأشارت إلى انعقاد عشرات الاجتماعات مؤخراً بين الفريقين، متحدثةً عن عشرات اللقاءات الأخرى التي ستتم في الأسابيع القادمة.

وأضافت أنها زودت فريق بيادين بآلاف المستندات، وبعضها يتم بالسرية، لمعاينتها والاستعلام حول مضمونها. وأكدت أنها ستزود فريق الرئيس المنتخب بالمزيد من هذه المستندات.

وشددت على التزامها بانتقال مهني ومنظّم للسلطة، و احترامها لواجباتها بشكل فعّال.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت في 24 نوفمبر الماضي أنها ستبدأ فورا التنسيق مع الفريق الانتقالي لبايدن لتوفير كامل خدمات ودعم ما بعد الانتخابات.

جاء ذلك بعد أن أعلنت رئيسة إدارة الخدمات العامة الأميركية إميلي ميرفي بدء الانتقال الرئاسي إلى بايدن.