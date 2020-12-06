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ميلون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة منذ بداية ديسمبر

A health care worker gives a coronavirus test at a COVID drive-thru testing center at Bergen Community College, as the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) continues, in Paramus, New Jersey, U.S., December 3, 2020. REUTERS/Brendan McDermid
رجل يخضع لفحص كورونا في نيو جيرزي
فيروس كورونا

ميلون إصابة بكورونا في الولايات المتحدة منذ بداية ديسمبر

الوفيات بكورونا تتجاوز 277 ألف حالة من أصل 14 مليون و255 ألف إصابة

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دبي – العربية.نت

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سجّلت الولايات المتحدة مليون إصابة بفيروس كورونا في الأيام الخمسة الأولى من شهر ديسمبر.

كما قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها السبت إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 14 مليوناً و255 ألف حالة، بزيادة قدرها 214099 إصابة عن الإحصاء السابق.

من مركز للخضوع لفحص كورونا في لوس انجليس
من مركز للخضوع لفحص كورونا في لوس انجليس

وأضافت أن عدد الوفيات وصل إلى 277825 بعد تسجيل 2439 وفاة جديدة.

وحذر مسؤولو قطاع الصحة من أن التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوع للاحتفال بعيد الشكر قد تتسبب في تفشي المرض على نطاق اوسع، وذلك على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم من أجل ملازمة منازلهم.

ومنذ أسبوعين، تتخطى الولايات المتحدة بشكل منتظم عتبة الالفي وفاة في 24 ساعة جراء الفيروس، كما كانت عليه الحال في الربيع في ذروة الموجة الأولى من الوباء، في وقت لا يبدو أن هناك تحسناً للوضع في المدى المنظور.

ويواصل عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتحدة الارتفاع، بحيث تجاوز الـ100 ألف يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ بداية الوباء.

ممرضة تعتني بمصابة بكورونا في أحد مستشفيات شيكاغو
ممرضة تعتني بمصابة بكورونا في أحد مستشفيات شيكاغو

وتتخذ بعض السلطات المحلية في الولايات المتحدة إجراءات شديدة للحد من انتشار الفيروس. وفي هذا السياق، أمرت مايور لندن برييد رئيس بلدية مدينة سان فرانسيسكو الأميركية الجمعة بفرض أوامر عزل عام جديدة وقيوداً على الأعمال التجارية في مواجهة ارتفاع حالات الإصابة.

وأضافت برييد الديمقراطية إنها غير مستعدة لانتظار بدء حملة على مستوى الولاية أعلنها حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، والتي من المقرر أن يتم تطبيقها منطقة تلو الأخرى بناء على عمليات دخول وحدات العناية المركزة في المستشفيات.

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من جهته، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الجمعة أنه يتوقع أن يتخذ حفل تنصيبه شكلاً افتراضيّاً إلى حدّ كبير، أي من دون التجمّعات التي عادةً ما تضمّ في واشنطن آلاف الأشخاص، وذلك في محاولة لضمان "سلامة" الجميع بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان بايدن قد أعلن أنه طلب من مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية الطبيب أنتوني فاوتشي الذي يحظى باحترام شديد في الولايات المتحدة، أن يكون جزءا من فريقه الخاص بمكافحة كوفيد-19.

وأشار بايدن إلى أنه ينوي أن يطلب من الأميركيين، في يوم توليه منصبه، وضع الكمامات لمدة 100 يوم. وقال إنه يجب "وضع الكمامات لمئة يوم وليس إلى الأبد، وأعتقد أننا سنرى انخفاضا كبيراً (في مستوى العدوى)".

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