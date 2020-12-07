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بايدن يرشح مدعي عام كاليفورنيا وزيرا للصحة

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المدعي العام لكاليفورنيا خافيير بيسيرا

بايدن يرشح مدعي عام كاليفورنيا وزيرا للصحة

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دبي - العربية.نت

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كشف مصدر مطلع الأحد إن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن يعتزم ترشيح المدعي العام لكاليفورنيا خافيير بيسيرا وزيرا للصحة والخدمات الإنسانية.

وسيقود بيسيرا عضو الكونغرس السابق وزارة الصحة في الوقت الذي تكافح فيه للتصدي لعودة ظهور فيروس كورونا بما في ذلك الإصابات القياسية وعدد يومي من الوفيات تجاوز ألفين في الأيام الأخيرة وتستعد لبذل جهد كبير لتطعيم الأميركيين ضد الفيروس.

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كما يشير إحصاء لرويترز إلى أن أكثر من 281 ألف أميركي توفوا بسبب مرض كوفيد-19.

وكان بيسيرا اللاتيني البالغ من العمر 62 عاما يُعتبر أيضا مرشحا لشغل وظائف أخرى منها وزير العدل وقد جاء اختياره مع تكثيف الضغط على بايدن لتحقيق قدر أكبر من التنوع في تعييناته الوزارية بما في ذلك شكاوى من المجموعات اللاتينية بالكونغرس من عدم وجود لاتينيين.

في السياق نفسه، أفادت صحيقة "بوليتيكو"، بأن بايدن اختار روشيل فالينسكي لإدارة مركز مكافحة الأمراض.

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