بومبيو عن الانتخابات التشريعية في فنزويلا.. "مهزلة"

وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد الانتخابات التشريعية في فنزويلا التي قاطعتها المعارضة وشهدت حتى الظهر نسبة مشاركة محدودة بأنها "مهزلة".

وكتب بومبيو على تويتر "ما يحصل في فنزويلا اليوم هو تزوير ومهزلة".

Venezuela's electoral fraud has already been committed. The results announced by the illegitimate Maduro regime will not reflect the will of the Venezuelan people. What's happening today is a fraud and a sham, not an election. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 6, 2020

كما أضاف إن "النتائج التي اعلنها نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي لن تعكس إرادة الشعب الفنزويلي".

هذا ولا تعترف إدارة الرئيس دونالد ترمب بالرئيس الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ 2013.

وركز مادورو في حملته الانتخابية على العقوبات الاميركية التي تشمل حظرا نفطيا ساريا منذ نيسان/أبريل 2019.

ودعي نحو 20,7 مليون فنزويلي الاحد لانتخابات برلمان جديد، لكن المعارضة طلبت منهم "البقاء في منازلهم".

ولن يعترف القسم الاكبر من المجتمع الدولي بنتائج هذه الانتخابات، وخصوصا أنه يدعم خوان غوايدو الذي اعلن نفسه رئيسا موقتا لفنزويلا واعترفت به ستون دولة تتقدمها الولايات المتحدة.