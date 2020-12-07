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بومبيو عن الانتخابات التشريعية في فنزويلا.. "مهزلة"

الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو

بومبيو عن الانتخابات التشريعية في فنزويلا.. "مهزلة"

وقال إن النتائج التي اعلنها نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي لن تعكس إرادة الشعب الفنزويلي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد الانتخابات التشريعية في فنزويلا التي قاطعتها المعارضة وشهدت حتى الظهر نسبة مشاركة محدودة بأنها "مهزلة".

وكتب بومبيو على تويتر "ما يحصل في فنزويلا اليوم هو تزوير ومهزلة".

كما أضاف إن "النتائج التي اعلنها نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي لن تعكس إرادة الشعب الفنزويلي".

هذا ولا تعترف إدارة الرئيس دونالد ترمب بالرئيس الاشتراكي الذي يتولى السلطة منذ 2013.

وركز مادورو في حملته الانتخابية على العقوبات الاميركية التي تشمل حظرا نفطيا ساريا منذ نيسان/أبريل 2019.

الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو خلال تصويته في الانتخابات 6 ديسمبر 2020
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو خلال تصويته في الانتخابات 6 ديسمبر 2020

ودعي نحو 20,7 مليون فنزويلي الاحد لانتخابات برلمان جديد، لكن المعارضة طلبت منهم "البقاء في منازلهم".

ولن يعترف القسم الاكبر من المجتمع الدولي بنتائج هذه الانتخابات، وخصوصا أنه يدعم خوان غوايدو الذي اعلن نفسه رئيسا موقتا لفنزويلا واعترفت به ستون دولة تتقدمها الولايات المتحدة.

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