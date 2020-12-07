ترمب يعلن إصابة محاميه بـ "الفيروس الصيني"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد، إصابة محاميه الشخصي رودي جولياني بكوفيد-19.

وغرد الرئيس الأميركي أن "رودي جولياني، أفضل عمدة في تاريخ نيويورك والذي عمل من دون كلل لفضح انتخابات هي الاكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بالفيروس الصيني"، مكرراً العبارة التي سبق أن اثارت غضب بكين.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2020

ولا تزال الولايات المتحدة هي أكثر بلدان العالم بعدد الإصابات بفيروس كورونا فقد بلغ 14563036 إصابة، وأيضاُ أكثرها تسجيلًا لحالات الوفاة بـ 281148.

هذا وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 66.23 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 1.53 مليون​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.