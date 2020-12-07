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ترمب يعلن إصابة محاميه بـ "الفيروس الصيني"

محامي ترمب Rudy W. Giuliani
رودي جولياني

ترمب يعلن إصابة محاميه بـ "الفيروس الصيني"

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دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد، إصابة محاميه الشخصي رودي جولياني بكوفيد-19.

وغرد الرئيس الأميركي أن "رودي جولياني، أفضل عمدة في تاريخ نيويورك والذي عمل من دون كلل لفضح انتخابات هي الاكثر فسادا في تاريخ الولايات المتحدة، أصيب بالفيروس الصيني"، مكرراً العبارة التي سبق أن اثارت غضب بكين.

ولا تزال الولايات المتحدة هي أكثر بلدان العالم بعدد الإصابات بفيروس كورونا فقد بلغ 14563036 إصابة، وأيضاُ أكثرها تسجيلًا لحالات الوفاة بـ 281148.

هذا وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 66.23 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 1.53 مليون​.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

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