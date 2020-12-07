أميركا.. بايدن يختار خافيير بيسيرا وزيراً للصحة

أعلن مصدر مطلع، الاثنين، أن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن سيختار خافيير بيسيرا المدعي العام بولاية كاليفورنيا وزيراً للصحة والخدمات الإنسانية في وقت قريب قد يكون اليوم في إطار تشكيل فريقه لمكافحة جائحة كوفيد-19.

يشار إلى أن بيسيرا هو من أصول أميركية لاتينية وعضو سابق بالكونغرس.

وسيتولى بيسيرا وزارة الصحة، في حين يواجه المسؤولون صعوبة في احتواء الموجة الثانية من التفشي، بما في ذلك تسجيل مستويات قياسية للإصابات وتجاوز الوفيات معدل 2000 وفاة يومياً، وفي التحضير لجهد هائل لتحصين الأميركيين باللقاحات.

إلى ذلك أودى المرض بحياة أكثر من 281 ألف أميركي وفقاً لإحصاءات رويترز.

كما من المتوقع أن يعلن بايدن أسماء أخرى للفريق الطبي هذا الأسبوع في إطار اختيار أفراد حكومته قبل أن يتولى السلطة رسمياً يوم 20 يناير.

وكان قد أعلن بالفعل أسماء مرشحين لمجلس الأمن القومي وللفريق الاقتصادي.