أفادت وسائل إعلام أميركية، الثلاثاء، أن الرئيس المنتخب جو بايدن اختار الجنرال المتقاعد لويد أوستن، الذي قاد القوات الأميركية لدخول بغداد عام 2003 وترأس القيادة المركزية (سنتكوم)، ليكون أول وزير دفاع أميركي من أصول أفريقية.

وتفوق الجنرال السابق الذي خاض حربي افغانستان والعراق والبالغ 67 عاما على المرشحة المفضلة لهذا المنصب ميشيل فلورنوي، الوكيلة السابقة لوزارة الدفاع.

وإذا تم تأكيد ذلك من قبل مجلس الشيوخ، فإن الجنرال أوستن سيصنع التاريخ باعتباره أول أميركي من أصل أفريقي يقود قوات الخدمة الفعلية البالغ عددها 1.3 مليون جندي والبيروقراطية الهائلة التي تدعمهم.

الجنرال أوستن، 67 عامًا، كان لسنوات شخصية هائلة في البنتاغون، وهو الأميركي الأفريقي الوحيد الذي ترأس القيادة المركزية الأميركية، القيادة القتالية العسكرية، مع مسؤولية العراق وأفغانستان واليمن وسوريا - معظم الأماكن حيث الولايات المتحدة في حالة حرب.

يُعرف الجنرال أوستن بأنه قائد قوي في ساحة المعركة ولكنه أقل شهرة بسبب غرائزه السياسية. لقد تعثر أحيانًا في جلسات الاستماع في الكونغرس، بما في ذلك جلسة في عام 2015 عندما اعترف، تحت استجواب صارم، أن برنامج وزارة الدفاع بقيمة 500 مليون دولار لجمع جيش من المقاتلين السوريين لم يذهب إلى أي مكان. ومع ذلك، فإن الجنرال أوستن، الذي تقاعد كجنرال أربع نجوم في عام 2016 بعد 41 عامًا في الجيش، يحظى بالاحترام في الجيش، لا سيما بين الضباط الأميركيين من أصل أفريقي والجنود المجندين، باعتباره أحد الرجال السود النادرة الذين قاموا بكسر السقف الزجاجي، التي أبقت الرتب العليا من الجيش إلى حد كبير في مجال الرجال البيض.

يقول أنصار الجنرال أوستن إنه اخترق هذا الحاجز بسبب ذكاءه وخبرته في القيادة وتوجيه الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، الأدميرال مايك مولين، الذي اقتاده لإدارة فريق هيئة الأركان المشتركة. بعد فترة وجيزة من الانتخابات، شارك الجنرال أوستن في جلسة على الإنترنت أجراها بايدن مع مسؤولي الأمن القومي السابقين.

وسيتعين على الجنرال أوستن الحصول على تنازل من الكونغرس للخدمة، لأنه خرج من الجيش لمدة 4 سنوات فقط، والقانون الأميركي يتطلب فترة انتظار مدتها 7 سنوات بين الخدمة الفعلية و يصبح رئيس البنتاغون. الجنرال أوستن خريج الأكاديمية العسكرية الأميركية. هو وزوجته، شارلين، متزوجان منذ 40 عامًا.