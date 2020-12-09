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أوبراين: واشنطن ستعمل على تسهيل وصول اللقاح للمجتمع الدولي

U.S. National Security Advisor Robert O'Brien looks on during a statement to the media at the Itamaraty Palace in Brasilia, Brazil, October 20, 2020. REUTERS/Adriano Machado
مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين
لقاح كورونا

أوبراين: واشنطن ستعمل على تسهيل وصول اللقاح للمجتمع الدولي

مستشار الأمن القومي: بعد إتاحة الفرصة لجميع الأميركيين للتطعيم ستعمل الولايات المتحدة على تسهيل وصول اللقاحات إلى المجتمع الدولي

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دبي – العربية.نت

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أكد مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين أن الرئيس دونالد ترمب وقّع الثلاثاء أمراً تنفيذياً "لضمان حصول كل مواطن أميركي على أولوية الوصول إلى لقاحات كورونا المجانية والآمنة والفعالة".

وأضاف أوبراين: "كجزء من الأمر التنفيذي، وجّه الرئيس ترمب إدارته لوضع استراتيجية لمنح الدول الأخرى الوصول إلى لقاحات كوفيد-19" التي يتم تطويرها بالتعاون مع الحكومة الأميركية.

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وتابع: "بعد إتاحة الفرصة لجميع الأميركيين للتطعيم، ستعمل الولايات المتحدة على تسهيل وصول لقاحات كوفيد-19 إلى المجتمع الدولي، لحلفائنا وشركائنا وغيرهم".

وكشف أنه، في الأيام المقبلة، سينتهي فريق مجلس الأمن القومي من وضع هذه الاستراتيجية وهو ينسق التنفيذ اللاحق لها.

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وأكد أوبراين أن الولايات المتحدة "تقود العالم في مجال الصحة والمساعدات الإنسانية، وسنعمل على ضمان استمرار أميركا في إنقاذ الأرواح وتوفير الكرامة الإنسانية لأصدقائنا في جميع أنحاء العالم بينما نحارب هذا الوباء الرهيب معاً".

وأوضح أن رؤية ترمب وطاقته كانت الدافع وراء عملية "وارب سبيد"، التي أطلقت تطوير هذه اللقاحات في وقت قياسي. وتابع: "نتيجةً للتعاون غير المسبوق بين حكومة الولايات المتحدة والصناعة الخاصة والشركاء الدوليين، ستحصل الولايات المتحدة قريباً على لقاحات آمنة وفعالة لفيروس كورونا للشعب الأميركي".

وشدد على أن "الرئيس ترمب ليس لديه أولوية أعلى من الدفاع عن أمتنا. وباتخاذ هذا الإجراء، فهو يضمن صحة مواطنينا، ويقوي اقتصادنا، ويعزز أمننا القومي. لم يكن إجراء اليوم ممكناً إلا مع قيادة الرئيس ترمب القوية والحاسمة"، حسب أوبراين.

في سيا متصل، أكدت وسائل إعلام أميركية أن وزارة الدفاع (البنتاغون) ستعطي الأولوية في التطعيم للعاملين الطبيين ووحدات النخبة العسكرية.

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