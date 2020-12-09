أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، أن خطة تطعيم أفراد المؤسسة العسكرية ستنفذ بعد 24 ساعة من الموافقة على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف البنتاغون أن خطة التطعيم ضد كورونا ستشمل عناصر الجيش الأميركي بمختلف صنوفه في أنحاء العالم، وأن حملة التطعيم ستكون اختيارية بالنسبة لأفراد الجيش على أن تكون إجبارية في مرحلة لاحقة.

وكان الرئيس دونالد ترمب وقع مرسوماً يمنح الولايات المتحدة أولوية في تسلم اللقاحات قبل تصديرها. ولفت ترمب إلى أن البلاد قد تفتقر إلى جرعات كافية بعد مرحلة التقليح الأولى.

وأوضح أن المرسوم ينص على أن "تعطي الحكومة الأميركية أولوية لتلقيح المواطنين الأميركيين قبل إرسال اللقاحات إلى دول أخرى".

يذكر أن أن تحالف "فايزر" و"بيونتيك" الذي يتوقع أن يحصل خلال الأيام المقبلة على ترخيص للقاحه أعلن أن كمية الجرعات التي سيسلمها في الولايات المتحدة لن تتجاوز مئة مليون. بدورها، وعدت شركة مودرنا الأميركية التي يمكن أن ينال لقاحها ترخيصا مع نهاية الأسبوع المقبل، بمئة مليون جرعة.