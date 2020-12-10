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اعتباراً من اليوم.. واشنطن تعترف بسيادة الرباط على الصحراء

عاهل المغرب الملك محمد السادس والرئيس الأميركي دونالد ترمب

اعتباراً من اليوم.. واشنطن تعترف بسيادة الرباط على الصحراء

البيت الأبيض: الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة "باتت اعتباراً من اليوم تعترف بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية".

وأوضح بيان للبيت الأبيض، الخميس، أن "الولايات المتحدة تؤكد كما ذكرت الإدارات السابقة دعمها لاقتراح المغرب للحكم الذاتي، باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء الغربية"، مضيفاً: "لذلك اعتباراً من اليوم تعترف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على كامل أراضي الصحراء الغربية وتعيد تأكيد دعمها لاقتراح المغرب الجاد والموثوق والواقعي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي الصحراء".

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كما تابع: "تعتقد أميركا أن قيام دولة صحراوية مستقلة ليس خياراً واقعياً لحل النزاع وأن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد الممكن".

"قنصلية بإقليم الصحراء الغربية"

إلى ذلك حثّ البيت الأبيض "الأطراف على الانخراط في مناقشات دون تأخير، باستخدام خطة الحكم الذاتي المغربية كإطار وحيد للتفاوض على حل مقبول للطرفين"، مشدداً على أنه "لتسهيل التقدم نحو هذا الهدف، ستشجع الولايات المتحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في إقليم الصحراء الغربية. وتحقيقاً لهذه الغاية ستفتح قنصلية بإقليم الصحراء الغربية في مدينة الداخلة لتعزيز الفرص الاقتصادية والتجارية للمغرب".

وبناء على ذلك، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أنه وقع اليوم إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

يأتي هذا في أعقاب نشر ترمب تغريدة أخرى كشف فيها أن المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة "علاقات دبلوماسية كاملة".

وقال: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

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