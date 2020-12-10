دعوى قضائية أمام المحكمة العليا.. 17 ولاية تدعم ترمب

على الرغم من رفض عشرات القضاة والمحاكم الطعون في الانتخابات الرئاسية، أيد المدعون العامون الجمهوريون في 17 ولاية الرئيس دونالد ترمب في حملته القانونية لعكس النتائج.

ويمثل إظهار الدعم في مذكرة مقدمة إلى المحكمة العليا، أحدث محاولة من قبل الموالين لترمب لاستخدام سلطة المدعي العام لمساعدته بينما يستمر في إنكار حقيقة خسارته بمزاعم تزوير الناخبين.

هذه الخطوة تعتبر محاولة لدعم دعوى قضائية أقامها المدعي العام المؤيد لترمب في تكساس يوم الثلاثاء، والتي تسعى لتأجيل اعتماد نتيجة الناخبين في أربع ولايات خسرها الرئيس. ويأمل ترمب في أن تستمع المحكمة العليا إلى القضية وتمنحه في النهاية فترة ولاية ثانية، لكن الخبراء القانونيين متشككون ورفضوا ذلك إلى حد كبير باعتباره حيلة دعائية، وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

كروز يقدم الطلب

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، سأل الرئيس السيناتور الجمهوري تيد كروز من ولاية تكساس عما إذا كان على استعداد لمناقشة القضية، وفقا لشخص مطلع على محادثتهما. وقال هذا الشخص إن كروز وافق. وقد قدم الرئيس طلبًا للمحكمة للتدخل، مما يجعله طرفًا في القضية نفسها.

ويظهر استعداد العديد من السياسيين الجمهوريين لإشراك أنفسهم علنًا في حملة قانونية لإبطال بطاقات اقتراع الملايين من الأميركيين.

تذكرة وصول

كما يعتبر هؤلاء الحلفاء السياسيون أيضًا مسؤولين منتخبين تشمل وظائفهم إنفاذ القوانين، بما في ذلك حقوق التصويت، ما يؤكد الطبيعة الاستثنائية للمذكرة المقدمة إلى المحكمة. وحتى في حالة الهزيمة، وهي حقيقة يرفضها عدد كبير من الجمهوريين، تظهر استطلاعات الرأي أن الولاء لترمب هو بمثابة تذكرة الوصول إلى منصب أعلى.

وأشاد السيناتور الجمهوري جوش هاولي من ميسوري بالمدعي العام لولايته يوم الأربعاء إريك شميت، بعد أن أعلن شميت على تويتر أن "ميسوري في المعركة" من أجل ترمب. وكتب السيناتور هاولي ردا على ذلك: "عمل جيد". وتولى مكتب شميت زمام المبادرة في المذكرة المرفوعة إلى المحكمة العليا نيابة عن الولايات الـ 16 الأخرى يوم الأربعاء، والتي جادلت بأن "مخاوف جدية تتعلق بنزاهة الانتخابات وثقة الجمهور في الانتخابات" قد ظهرت على السطح.

الهدف من المذكرة

بحسب التقارير يفكر كين باكستون، المدعي العام في تكساس الذي رفع الدعوى في الترشح لمنصب الحاكم وهو بحاجة إلى دعم الرئيس ترمب.

وتدعي دعوى باكستون أن مخالفات التصويت في جورجيا وميتشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن يجب أن يتم التحقيق فيها من قبل المجالس التشريعية للولاية قبل أن تصدق هذه الولايات رسميًا على بايدن الفائز يوم الاثنين.

وتمثل الولايات السبع عشرة التي تقف وراء مذكرة القضائية، أغلبية المدعين العامين الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد وتشمل ألاباما وفلوريدا وكانساس وميسوري ولويزيانا وساوث داكوتا.

تشكيك في الدعوى

وشكك خبراء قانونيون وبعض المسؤولين الجمهوريين المنتخبين في الدعوى، مشيرين إلى أن ولايات مثل تكساس ليس لها أهلية لرفع قضية تتعلق بكيفية منح ولاية أخرى لأصواتها الانتخابية.

وبدا السيناتور جون كورنين وهو جمهوري من تكساس والمدعي العام السابق للولاية، محتارا من المناورة القانونية، واصفا إياها بأنها "استثنائية" و"غير مسبوقة". وقال في واشنطن يوم الأربعاء "لم أر شيئًا كهذا من قبل، لذلك لا أعرف ما الذي ستفعله المحكمة العليا".