  • مباشر
اللغة

بومبيو: تخصيب الـ20% يقرب إيران أكثر من سلاح نووي

مايك بومبيو

بومبيو: تخصيب الـ20% يقرب إيران أكثر من سلاح نووي

وزير خارجية أميركا: إيران عرقلت لعامين جهود تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن "الولايات المتحدة تدين قرار برلمان إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم"، لافتاً إلى أن "وصول إيران لمستوى تخصيب 20% سيقربها أكثر من صناعة سلاح نووي".

وقال بومبيو في بيان الجمعة إن "قرار إيران بزيادة تخصيب اليورانيوم يهدف لتهديد المجتمع الدولي"، مشيراً إلى أنه "في حال طبقت إيران القرار سيرتفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى خطير".

كشف إسرائيلي عن العرب والعالم كشف إسرائيلي عن "حرب إلكترونية" استهدفت إيران في سوريا

كما أضاف أن "إيران لم تقدم أي ذريعة تقنية ذات مصداقية لعملية التخصيب"، مشدداً على أن "إيران عرقلت لعامين جهود تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

"صناعة سلاح نووي"

إلى ذلك أكد بومبيو أن "إيران عرقلت تحقيق الوكالة الدولية بشأن مواد نووية غير مصرح عنها"، مشيراً إلى أن "تقليص إيران تعاونها مع الوكالة الدولية سيؤدي لتصعيد خطير".

كما شدد قائلاً: "على المجتمع الدولي ألا يكافئ تحركات إيران الخطرة بإعفاءات اقتصادية"، لافتاً إلى أن "النظام الإيراني يجب أن يغير سلوكه لو أراد تخفيف العقوبات".

خلاف بين روحاني والبرلمان

يذكر أنه يوم 2 ديسمبر الحالي، رفض الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مشروع قانون وافق عليه البرلمان، من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة، ويعزز تخصيب اليورانيوم، قائلاً إنه "ضار" بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 وتخفيف العقوبات الأميركية.

من منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز وسط إيران (أرشيفية)
من منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز وسط إيران (أرشيفية)

كما يعكس الصراع حول مشروع القانون، الذي اكتسب زخماً بعد مقتل عالم نووي إيراني بارز الشهر الماضي، التنافس بين روحاني، وبين المتشددين الذين يهيمنون على البرلمان ويفضلون نهجاً أكثر تصادمية مع الغرب.

يشار إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يعلق عمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة، ويطلب من الحكومة استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% إذا فشلت الدول الأوروبية في تخفيف العقوبات الأميركية المشددة على قطاعي النفط والبنوك في البلاد.

وهذا المستوى أقل من الحد المطلوب للأسلحة النووية، لكنه أعلى من المستوى المطلوب للأغراض المدنية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

خبر سار لمستخدمي سناب شات.. ميزة من تويتر قد تهمكم! خبر سار لمستخدمي سناب شات.. ميزة من تويتر قد تهمكم!
بعد بعد "الهيبة".. عادل كرم يهدد تيم حسن ويشعل تويتر

الأكثر قراءة

رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا
شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 
بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء! بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء!
خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل
اعتباراً من اليوم.. واشنطن تعترف بسيادة الرباط على الصحراء اعتباراً من اليوم.. واشنطن تعترف بسيادة الرباط على الصحراء
بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي

قبل أن تذهب

اتفاق الرياض.. حكومة يمنية جديدة من 24 وزيراً
اتفاق الرياض.. حكومة يمنية جديدة من 24 وزيراً

اكتشف المزيد