بعد ساعات قليلة من سماح لجنة الخبراء باستخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الجمعة، أن الموافقة على استخدام لقاح فايزر نقطة ضوء في وقت مظلم.

وقال في بيان له، بشأن موافقة إدارة الغذاء والدواء على لقاح فايزر-بيوانتك COVID-19 للاستخدام في حالات الطوارئ "شهد يوم أمس علامة فارقة في معركتنا ضد COVID-19".

كما تابع "موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية هي ضوء ساطع في وقت مظلم، فنحن ممتنون للعلماء والباحثين الذين طوروا هذا اللقاح. ونحن ممتنون للعلماء وخبراء الصحة العامة الذين قيموا سلامة وفعاليته".

وقال إن التحدي الذي نواجهه الآن هو توسيع نطاق التصنيع لتوزيع 100 مليون جرعة في أول 100 يوم من إدارته.

وأوضح أن إدارته ستعمل من اليوم الأول وفق خطة متينة لاحتواء الوباء، مبيناً "ننتظر من إدارة ترمب اقتناء اللقاحات التي تفاوضت بشأنها مع فايزر وموديرنا".

فعال بنسبة 95%

هذا وأكدت الهيئات الرقابية الأميركية أن لقاح فايزر-بيونتيك فعال بنسبة 95%، مما يمهد الطريق لاعتماده رسميا للاستخدام في حالات الطوارئ.

ولم تجد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أي مخاوف تتعلق بالسلامة لوقف الموافقة على اللقاح.

وأصبح لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر، أول عقار معتمد في الولايات المتحدة، من قبل لجنة من الخبراء الذين قاموا بفحص بيانات الشركة بشأن اللقاح بحثًا عن أي مشكلة.

20 خبيرا أميركياً

وقام حوالي عشرين خبيرا أميركيا مستقلا الخميس بمراجعة بيانات اللقاح ضد كوفيد-19 بشكل مباشر على الإنترنت، للبت في ما إذا كانوا يوصون بترخيصه.

وهؤلاء الخبراء غير الحكوميين متخصصون في تطوير اللقاحات والأمراض المعدية والإحصاءات الطبية.

إلى ذلك، تسبب الوباء في مقتل أكثر من 290 ألف شخص في الولايات المتحدة، من بين أكثر من 15 مليون إصابة مؤكدة.