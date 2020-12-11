  • مباشر
اللغة

أميركا توافق على لقاح فايزر.. وبايدن: نقطة ضوء بوقت مظلم

President-elect Joe Biden speaks during an event at The Queen theater in Wilmington on Dec. 8, 2020. (AP)
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن
فيروس كورونا

أميركا توافق على لقاح فايزر.. وبايدن: نقطة ضوء بوقت مظلم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بعد ساعات قليلة من سماح لجنة الخبراء باستخدام لقاح فايزر ضد فيروس كورونا، أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الجمعة، أن الموافقة على استخدام لقاح فايزر نقطة ضوء في وقت مظلم.

وقال في بيان له، بشأن موافقة إدارة الغذاء والدواء على لقاح فايزر-بيوانتك COVID-19 للاستخدام في حالات الطوارئ "شهد يوم أمس علامة فارقة في معركتنا ضد COVID-19".

أميركا: لقاح فايزر سيمنع الإصابة بكورونا لمن هم فوق الـ16 اقتصاد لقاح كورونا أميركا: لقاح فايزر سيمنع الإصابة بكورونا لمن هم فوق الـ16

كما تابع "موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية هي ضوء ساطع في وقت مظلم، فنحن ممتنون للعلماء والباحثين الذين طوروا هذا اللقاح. ونحن ممتنون للعلماء وخبراء الصحة العامة الذين قيموا سلامة وفعاليته".

وقال إن التحدي الذي نواجهه الآن هو توسيع نطاق التصنيع لتوزيع 100 مليون جرعة في أول 100 يوم من إدارته.

وأوضح أن إدارته ستعمل من اليوم الأول وفق خطة متينة لاحتواء الوباء، مبيناً "ننتظر من إدارة ترمب اقتناء اللقاحات التي تفاوضت بشأنها مع فايزر وموديرنا".

فعال بنسبة 95%

هذا وأكدت الهيئات الرقابية الأميركية أن لقاح فايزر-بيونتيك فعال بنسبة 95%، مما يمهد الطريق لاعتماده رسميا للاستخدام في حالات الطوارئ.

ولم تجد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أي مخاوف تتعلق بالسلامة لوقف الموافقة على اللقاح.

وأصبح لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة فايزر، أول عقار معتمد في الولايات المتحدة، من قبل لجنة من الخبراء الذين قاموا بفحص بيانات الشركة بشأن اللقاح بحثًا عن أي مشكلة.

20 خبيرا أميركياً

وقام حوالي عشرين خبيرا أميركيا مستقلا الخميس بمراجعة بيانات اللقاح ضد كوفيد-19 بشكل مباشر على الإنترنت، للبت في ما إذا كانوا يوصون بترخيصه.

وهؤلاء الخبراء غير الحكوميين متخصصون في تطوير اللقاحات والأمراض المعدية والإحصاءات الطبية.

إلى ذلك، تسبب الوباء في مقتل أكثر من 290 ألف شخص في الولايات المتحدة، من بين أكثر من 15 مليون إصابة مؤكدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بعد هيفا.. نسرين طافش عن اللقاح: بعد هيفا.. نسرين طافش عن اللقاح: "أنا مش فأر تجارب"
شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 

الأكثر قراءة

رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا
بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء! بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء!
شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 
خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل
ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة
رسالة ردع لإيران.. تحليق قاذفات قنابل أميركية فوق الخليج رسالة ردع لإيران.. تحليق قاذفات قنابل أميركية فوق الخليج

قبل أن تذهب

اتفاق الرياض.. حكومة يمنية جديدة من 24 وزيراً
اتفاق الرياض.. حكومة يمنية جديدة من 24 وزيراً

اكتشف المزيد