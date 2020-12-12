أميركا تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا

اشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا لعلاج كوفيد-19، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الأميركية الجمعة في بيان.

وتُضاف هذه الجرعات إلى 100 مليون جرعة من هذا اللقاح سبق للولايات المتحدة أن طلبتها من الشركة الأميركية.

كما اشترت الولايات المتحدة أيضًا 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طوّره تحالف فايزر/بايونتيك.

وأعلن وزير الصحة الأميركي أليكس عازار الجمعة أن الولايات المتحدة قد تبدأ الإثنين بإعطاء أول دفعة من الأميركيين لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكوفيد-19.

التفاصيل الأخيرة

وقال عازار لوسائل اعلامية إن العمل جار الآن لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل الأخيرة، وذلك بعد تصويت لجنة خبراء ووكالات تنظيمية بالموافقة على منح اللقاح الذي يتم أخذه على جرعتين ترخيصاً للاستخدام الطارئ للاشخاص فوق 16 سنة.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بيانا الجمعة تقول فيه إنها أبلغت شركة فايزر انها تعمل الآن "بشكل سريع لإتمام وإصدار ترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح".

وقال عازار لشبكة "آي بي سي" إن السلطات تعمل مع فايزر على الأمور اللوجستية "وقد نرى أشخاصا يتم تلقيحهم الإثنين أو الثلاثاء الاسبوع المقبل".

والخميس صوت 17 عضوا من لجنة الخبراء لصالح الموافقة على لقاح فايزر الذي أثبت فعالية بنسبة 95% خلال التجارب السريرية، في حين اعترض اربعة وامتنع عضو واحد عن التصويت.

الموافقة على اللقاح

وسوف تلتئم الأسبوع المقبل لجنة من إدارة الغذاء والدواء للنظر في الموافقة على لقاح ثان تطوره شركة "موديرنا" مع "المعهد الوطني للصحة".

وتأمل الولايات المتحدة في تلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر، و100 مليون بحلول شباط/فبراير، وجميع السكان بحلول حزيران/يونيو.

وستكون الأفضلية في أخذ اللقاح للمقيمين في دور الرعاية والعاملين في مجال الصحة على الخطوط الامامية.