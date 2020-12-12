  • مباشر
اللغة

أميركا تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا

لقاح موديرنا

أميركا تشتري 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا

الولايات المتحدة قد تبدأ الإثنين بإعطاء أول دفعة من الأميركيين لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكوفيد-19

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا لعلاج كوفيد-19، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الأميركية الجمعة في بيان.

وتُضاف هذه الجرعات إلى 100 مليون جرعة من هذا اللقاح سبق للولايات المتحدة أن طلبتها من الشركة الأميركية.

اللقاحات والأعراض الجانبية.. إعلان مثير من صحة اللقاحات والأعراض الجانبية.. إعلان مثير من "الصحة العالمية"

كما اشترت الولايات المتحدة أيضًا 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طوّره تحالف فايزر/بايونتيك.

وأعلن وزير الصحة الأميركي أليكس عازار الجمعة أن الولايات المتحدة قد تبدأ الإثنين بإعطاء أول دفعة من الأميركيين لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكوفيد-19.

التفاصيل الأخيرة

وقال عازار لوسائل اعلامية إن العمل جار الآن لوضع اللمسات النهائية على التفاصيل الأخيرة، وذلك بعد تصويت لجنة خبراء ووكالات تنظيمية بالموافقة على منح اللقاح الذي يتم أخذه على جرعتين ترخيصاً للاستخدام الطارئ للاشخاص فوق 16 سنة.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بيانا الجمعة تقول فيه إنها أبلغت شركة فايزر انها تعمل الآن "بشكل سريع لإتمام وإصدار ترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح".

وقال عازار لشبكة "آي بي سي" إن السلطات تعمل مع فايزر على الأمور اللوجستية "وقد نرى أشخاصا يتم تلقيحهم الإثنين أو الثلاثاء الاسبوع المقبل".
والخميس صوت 17 عضوا من لجنة الخبراء لصالح الموافقة على لقاح فايزر الذي أثبت فعالية بنسبة 95% خلال التجارب السريرية، في حين اعترض اربعة وامتنع عضو واحد عن التصويت.

الموافقة على اللقاح

وسوف تلتئم الأسبوع المقبل لجنة من إدارة الغذاء والدواء للنظر في الموافقة على لقاح ثان تطوره شركة "موديرنا" مع "المعهد الوطني للصحة".

وتأمل الولايات المتحدة في تلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر، و100 مليون بحلول شباط/فبراير، وجميع السكان بحلول حزيران/يونيو.

وستكون الأفضلية في أخذ اللقاح للمقيمين في دور الرعاية والعاملين في مجال الصحة على الخطوط الامامية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تسجيل مسرب لزين العابدين بن علي.. تسجيل مسرب لزين العابدين بن علي.. "ضميري مرتاح"
شبيهة انجلينا جولي للواجهة.. حكم بالسجن لـ 10 سنوات شبيهة انجلينا جولي للواجهة.. حكم بالسجن لـ 10 سنوات

الأكثر قراءة

بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي بعد مقطوعة شعرية لأردوغان.. إيران تستدعي السفير التركي
بعد بعد "الهيبة".. عادل كرم يهدد تيم حسن ويشعل تويتر
اللقاحات والأعراض الجانبية.. إعلان مثير من اللقاحات والأعراض الجانبية.. إعلان مثير من "الصحة العالمية"
ميليشيات طهران تتحرك في العراق.. قلق من ميليشيات طهران تتحرك في العراق.. قلق من "تهور إيراني"
دراسة قد تنسف الكثير.. طفل أصيب بكورونا في نوفمبر 2019 دراسة قد تنسف الكثير.. طفل أصيب بكورونا في نوفمبر 2019
التقطت من الطائف.. صورة مدهشة لساعة مكة التقطت من الطائف.. صورة مدهشة لساعة مكة

قبل أن تذهب

5 أحكام بالسجن المؤبد على المدان بقتل الحريري
5 أحكام بالسجن المؤبد على المدان بقتل الحريري

اكتشف المزيد