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المحكمة العليا ترفض طلب ترمب بالطعن.. والرئيس: خذلتنا

الرئيس دونالد ترمب
الرئيس الأميركي دونالد ترمب

المحكمة العليا ترفض طلب ترمب بالطعن.. والرئيس: خذلتنا

المحكمة رفضت الدعوى المقدمة في ولاية تكساس والتي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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بعدما رفضت المحكمة العليا في أميركا الدعوى المقدمة في ولاية تكساس، والتي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنها خذلته.

دعوى قضائية أمام المحكمة العليا.. 17 ولاية تدعم ترمب أميركا دعوى قضائية أمام المحكمة العليا.. 17 ولاية تدعم ترمب

وأضاف في تغريدات عبر تويتر، أن المحكمة العليا لا تتمتع بالحكمة أو الشجاعة.

وبهذا القرار يكون الرئيس الأميركي قد خسر معركة قضائية مهمة.

رفض الطعن بـ4 ولايات

وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.

وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، ومن بين من رفضوا الدعوى 3 قضاة عينهم ترمب في المحكمة العليا.

كما رفضت المحكمة العليا أيضاً دعوى الجهوريين لإلغاء 2.5 مليون صوت تم إرسالها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا، كما رفضت محاكم أخرى في مختلف الولايات العديد من الدعاوى الأخرى المطالبة بإعادة النظر في نتائج التصويت.

17 ولاية كانت أيدت ترمب

يشار إلى أن المدعين العامين الجمهوريين في 17 ولاية كانوا أيدوا الرئيس دونالد ترمب في حملته القانونية لعكس النتائج، وذلك على الرغم من رفض عشرات القضاة والمحاكم الطعون في الانتخابات الرئاسية.

المحكمة العليا الأميركية
المحكمة العليا الأميركية

ومثل إظهار الدعم في مذكرة مقدمة إلى المحكمة العليا، أحدث محاولة من قبل الموالين لترمب لاستخدام سلطة المدعي العام لمساعدته.

ويأمل الرئيس من ذلك أن تستمع المحكمة العليا إلى القضية وتمنحه في النهاية فترة ولاية ثانية، إلا أن المحاولات ما زالت حتى الآن غير ناجحة.

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