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بايدن: أطلب من الأميركيين الالتزام بارتداء الكمامة

جو بايدن - أرشيفية من فرانس برس

بايدن: أطلب من الأميركيين الالتزام بارتداء الكمامة

الرئيس الأميركي المنتخب دعا الكونغرس إلى التحرك لمساعدة الأميركيين للتصدي لكورونا

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دبي - العربية.نت

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طالب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الجمعة، الأميركيين الالتزام بارتداء الكمامة، متوقعا ارتفاع عدد الوفيات في الأيام القادمة نتيجة كوفيد 19.

ودعا في مؤتمر صحفي، الكونغرس التحرك لمساعدة الأميركيين للتصدي لـوباء كورونا الذي قضى على 300 ألف شخص في الولايات المتحدة وحدها.

كما قال "لدينا اقتصاد سيء والمواطنون يعانون جراء هذا الوضع".

هذا وأكد بايدن إن إدارته ستوزع مئة مليون جرعة من اللقاح خلال أول مئة يوم من عمر إدارته، مطالبا الأميركيين على الوثوق بلقاحات كورونا.

قسم العناية المركزة لعلاج مرضى كورونا في تكساس - فرانس برس
قسم العناية المركزة لعلاج مرضى كورونا في تكساس - فرانس برس

تجنب الإغلاق

في غضون ذلك، وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على تمديد التمويل الاتحادي لمدة أسبوع لتجنب إغلاق الحكومة، ولإتاحة المزيد من الوقت لمفاوضات منفصلة بشأن حزمة تخفيف آثار جائحة كوفيد-19، ومشروع قانون إنفاق شامل.

وتحرك مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية بعد أن وافق مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون الإنفاق الشامل يوم الأربعاء.

وسيحال المشروع الآن إلى الرئيس دونالد ترمب ومن المتوقع أن يوقعه ليصبح قانونا.

من أحد مطاعم نيويورك - فرانس برس
من أحد مطاعم نيويورك - فرانس برس

قانون تمويل مؤقت

وفي غياب هذا تشريع التمويل الاتحادي تواجه بعض الأنشطة الحكومية ومنها بعض عمليات المطارات والمتنزهات الوطنية وأنشطة وزارة الخارجية إغلاقا جزئيا.

وسيركز الكونغرس الآن على إقرار مشروع قانون اعتماد 1.4 تريليون دولار لاستمرار الأنشطة الاتحادية حتى سبتمبر أيلول 2021.

وإذا فشل في التوصل إلى اتفاق بحلول 18 ديسمبر كانون الأول فسيضطر إما إلى إقرار مشروع قانون تمويل مؤقت أو سيفتح المجال أمام إغلاق الحكومة.

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