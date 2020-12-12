أفادت مراسلة "العربية" في واشنطن، السبت، عن أن هيئة الغذاء والدواء أجازت لقاح فايزر للاستخدام الطارئ ضد كوفيد 19.

وقالت إن التطعيم سيبدأ خلال 24 ساعة للأميركيين بشكل مجاني، والولايات تقرر أولوية المتلقين للعلاج.

بدوره، غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفيديو مصور، مؤكداً أنه يحمل أخبار سارة حول السماح باستخدام لقاح فايزر الفعال بنسبة 95% ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال إن العلاج آمن وسيتم توزيعه للأميركيين خلال 24 ساعة وسيكون مجاني، مشيراً إلى أن بلاده هي أول بلد قامت بتصنيع لقاح ضد جائحة كورونا.

جاء ذلك بعدما صوتت لجنة مستشارين من خارج إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية بأغلبية ساحقة، الخميس، لصالح استخدام لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة فايزر في حالات الطوارئ.

وصوتت اللجنة بأغلبية 17 صوتا مقابل أربعة لصالح إقرار استخدام اللقاح، قائلة إن مزاياه المعروفة تفوق مخاطره بالنسبة للبالغين فوق 16 عاما. وامتنع عضو واحد في اللجنة عن التصويت.

إلى ذلك، أحصت الولايات المتّحدة الجمعة رقماً قياسيّاً جديداً من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ، بلغ نحو 235 ألف إصابة خلال 24 ساعة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

ارتفاع الإصابات

كما قالت الجامعة التي تُحدّث بياناتها باستمرار، إنّ عدد الوفيات الجديدة جرّاء الفيروس في البلاد خلال الفترة الزمنيّة نفسها (24 ساعة) بلغ نحو 2600.

ويُواصل عدد الأشخاص الذين يتمّ إدخالهم إلى المستشفيات بسبب كوفيد-19 في الولايات المتّحدة الارتفاع. وهناك حاليًا أكثر من 108 آلاف شخص في المستشفيات، وهو أمر غير مسبوق بحسب أرقام "كوفيد تراكينغ بروجكت".

وكانت السلطات الصحّية تتوقّع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأميركيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرّغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

والأميركيّون الذين يواجهون موجة جديدة من الفيروس منذ أسابيع عدّة، يعلقون الآمال على التوزيع الوشيك للقاح في البلاد.

الأولوية في توزيع اللقاح

هذا ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرسومًا يمنح بلاده أولويّة في تسلّم اللقاحات قبل تصديرها إلى بلدان أخرى.

واشترت الولايات المتحدة 100 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا لعلاج كوفيد-19، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الأميركية الجمعة في بيان.

وتُضاف هذه الجرعات إلى 100 مليون جرعة من هذا اللقاح سبق للولايات المتحدة أن طلبتها من الشركة الأميركية.

واشترت الولايات المتحدة أيضًا 100 مليون جرعة من اللقاح الذي طوّره تحالف فايزر/بايونتيك.

وأعلن وزير الصحة الأميركي أليكس عازار الجمعة أن الولايات المتحدة قد تبدأ الإثنين بإعطاء أول دفعة من الأميركيين لقاح "فايزر/بايونتيك" المضاد لكوفيد-19.

إصدار الترخيص

إلى ذلك، أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بيانا الجمعة تقول فيه إنها أبلغت شركة فايزر انها تعمل الآن "بشكل سريع لإتمام وإصدار ترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح".

وتأمل الولايات المتحدة في تلقيح 20 مليون شخص هذا الشهر، و100 مليون بحلول شباط/فبراير، وجميع السكان بحلول حزيران/يونيو.

وستكون الأفضلية في أخذ اللقاح للمقيمين في دور الرعاية والعاملين في مجال الصحة على الخطوط الامامية.