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آلاف من أنصار ترمب يتظاهرون لدعمه مجددا في واشنطن

من التظاهرات الداعمة لترمب
الانتخابات الأميركية

آلاف من أنصار ترمب يتظاهرون لدعمه مجددا في واشنطن

صادقت جميع الولايات الآن على فوز بايدن الذي حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترمب.. وسيدلي أعضاء المجمع الانتخابي بأصواتهم رسميا غدا الاثنين

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العربية.نت، فرانس برس

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تظاهر آلاف الأميركيين، السبت، في شوارع واشنطن دعما للرئيس دونالد ترمب وتأييداً لادعاءاته بحصول تزوير في الانتخابات الرئاسية، دون أن يكترثوا لرفض المحكمة العليا طعون ترمب الأخيرة التي قد تكون آخر فرصه لإبطال نتيجة الانتخابات.

وتجمع الآلاف في ساحة "فريدوم بلازا" القريبة من البيت الأبيض في أجواء احتفالية، في حين وقعت شجارات مع متظاهرين آخرين معارضين لترامب تجمعوا في ناحية أخرى.

واستخدم عناصر الشرطة الذين ارتدى بعضهم زي مكافحة الشغب أجسادهم ودراجاتهم للتفريق ما بين الحشدين، وأفادت وسائل إعلام محلية لاحقا عن اعتقال ستة أشخاص.

وظهر بين المؤيدين لترمب يعض الاشخاص الذين ارتدوا زيا عسكريا وسط هتافات "4 سنوات أخرى" للرئيس.

التظاهرة كانت كبيرة الى حد ما، لكن أقل من تلك التي خرجت قبل نحو شهر عندما تجمع نحو 10 آلاف شخص بالقرب من البيت الأبيض لدعم الرئيس.

من التظاهرات الداعمة لترمب
من التظاهرات الداعمة لترمب

وقال لوك ويلسون، المتظاهر الستيني الذي جاء من ولاية أيداهو الغربية: "لن نستسلم".

وأضاف ديل كويك، الذي يواظب على المشاركة في التجمعات المؤيدة لتر: "أعتقد أن ظلما كبيرا قد لحق بالشعب الأميركي"، قبل ان يلوح بلافتة تدافع عن حق اقتناء السلاح.

وصادقت جميع الولايات الآن على فوز بايدن الذي حصد 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترمب، في حين أن المطلوب للوصول الى البيت الأبيض 270 صوتا. وسيدلي أعضاء المجمع الانتخابي بأصواتهم رسميا غدا الاثنين.

لكن المتظاهرين أصروا، كما يفعل ترمب بشكل متكرر، على حصول تزوير واسع النطاق في الانتخابات، كما أشار بعضهم الى "تدخل أجنبي" و"برنامج ألكتروني" قام بمحو ملايين الأصوات للرئيس.

وقالت سوزان بومان، البالغة 62 عاما من ولاية فيرجينيا: "هذه ليست جمهورية موز. نحن بحاجة لإصلاح نظام الانتخابات".

ومن بين الذين خطبوا في المتظاهرين مايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق الذي أقر بكذبه بشأن اتصالاته مع الروس، لكن ترمب منحه مؤخرا عفوا رئاسيا.

وكتب ترمب على "تويتر" السبت: "واو! آلاف الأشخاص يتجمعون في واشنطن لوقف سرقة" الانتخابات، مضيفا "لم أكن على علم بهذا لكنني سأذهب لرؤيتهم".

وصول الرئيس ترمب إلى نيويورك
وصول الرئيس ترمب إلى نيويورك

وبعد ذلك بوقت قصير أقلعت مروحية تحمل ترمب من باحة البيت الأبيض وحلقت فوق الحشد الذي كان ينشد النشيد الوطني، قبل أن يتوجه الرئيس إلى نيويورك لحضور مباراة كرة القدم السنوية بين الجيش والبحرية.

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