يدلي أعضاء المجمع الانتخابي الأميركي بأصواتهم، غدا الاثنين، عندما تجتمع الهيئة الانتخابية، بحسب ما ينص الدستور لإضفاء صفة رسمية على فوز جو بايدن، الذي من المتوقع أن يحصل على 306 أصوات، مقابل 232 صوتا للرئيس دونالد ترمب.

ومن ثم يجتمع الكونغرس في 6 يناير لفرز الأصوات الانتخابية، والتصديق بشكل نهائي على الفائز بالرئاسة ونائب الرئيس.

يأتي ذلك فيما شارك المئات من مؤيدي الرئيس ترمب في تظاهرة بالعاصمة واشنطن، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتجمع المتظاهرون في شوارع العاصمة، قبل يومين من تصويت المجمع الانتخابي على فوز جو بايدن بالرئاسة، مطالبين بأربع سنوات إضافية للرئيس ترمب.

ورغم عدم وجود أرقام رسمية لأعداد المتظاهرين، إلا أنها بدت أقل مقارنة بالمظاهرات المؤيدة لترمب قبل شهر.

يُذكر أنه بعد قرار المحكمة العليا الأخير، قال الرئيس ترمب، السبت، في تغريدة عبر "تويتر" إن المعركة القضائية بشأن الانتخابات بدأت للتو، معرباً عن إحباطه من قرار المحكمة العليا لرفضها دعوى قضائية، تهدف لإبطال نتائج الانتخابات الرئاسية.

كما أكد مرة أخرى أن العملية الانتخابية كانت مزورة، مشجعاً داعميه على الاستمرار في القتال من أجل قلب النتيجة.

وكان محامي ترمب، أكد في وقت سابق، السبت، أن "فريق الرئيس القانوني سيواصل رفع الدعاوى"، قائلاً: "لم ننتهِ بعد".

يذكر أن المحكمة العليا الأميركية كانت قد رفضت دعوى قضائية أقامتها ولاية تكساس، وأيدها ترمب للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات في أربع ولايات.

ويتيح قرار المحكمة للمجمع الانتخابي المضي قدماً في اجتماعه المقرر يوم الاثنين، حيث من المتوقع أن يدلي أعضاء المجمع بأصواتهم لإضفاء الصفة الرسمية على فوز بايدن.