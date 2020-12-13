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حملة تاريخية في أميركا لتوزيع لقاح كورونا.. تبدأ بقافلة شاحنات

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لقاح كورونا

حملة تاريخية في أميركا لتوزيع لقاح كورونا.. تبدأ بقافلة شاحنات

سيرافق ضباط أمن الشحنات منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت، وكالات

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تنطلق صباح اليوم الأحد قافلة من الشاحنات المحملة بحاويات في حجم حقيبة السفر تحتوي على لقاح كوفيد-19 من مجمع التصنيع التابع لشركة "فايزر" في كالامازو بولاية ميشيغان، في بداية أكبر وأصعب مشروع لتوزيع لقاح في الولايات المتحدة.

وكانت السلطات الأميركية المعنية اعتمدت مساء الجمعة استخدام اللقاح الذي أنتجته شركتا "فايزر وبيونتيك"، وسيرافق ضباط أمن الشحنات منذ خروجها من المصنع حتى تصل إلى وجهتها النهائية.

وتضم كل حاوية من الحاويات المبردة بالثلج الجاف ما يصل إلى 4875 جرعة من اللقاح، وستنقل إلى طائرات على مقربة من المصنع، ستنقلها بدورها إلى مراكز الشحن الجوي التابعة لشركتي "يونايتد بارسل سيرفيس" و"فيديكس" في لويزفيل بولاية كنتاكي وممفيس بولاية
تينيسي.

لقاح فايزر - بيونتيك
لقاح فايزر - بيونتيك

ومن هناك ستنقل بشاحنات أو طائرات لتوزيعها على 145 موقعا خصصتها الولايات المتحدة لاستقبال الجرعات الأولى.

وتقرر أن يكون العاملون في الرعاية الصحية وكبار السن المقيمون في دور رعاية المسنين أول دفعة يتم تحصينها باللقاح.

وتشترط "فايزر" حفظ اللقاح في درجة حرارة 70 تحت الصفر مئوية.

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وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة مليون و595 ألفا و276 شخصا في العالم منذ أُبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، استناداً إلى مصادر رسميّة السبت.

وأصيب أكثر من 71 مليونا و041 ألفاً و350 شخصا في العالم بالفيروس، تعافى منهم 44 مليونا و731 ألفا على الأقل حتى اليوم.

ويشرف جنرال أميركي على تنظيم عملية طرح اللقاح في الولايات المتحدة قال إن التطعيم باللقاح الجديد، مع سعي شركة "فايزر" وشركائها للبدء في شحنه يوم الأحد.

وقال الجنرال جوستاف بيرنا إنه سيجري نقل اللقاح إلى 145 موقعا في أنحاء البلاد. وأضاف أن باقي مواقع التوزيع البالغ عددها 636 التي حددتها الولايات ستتلقى الجرعات يومي الثلاثاء والأربعاء، مضيفا أن "فايزر" ستوفر المزيد من الجرعات للتوزيع والتطعيم أسبوعيا.

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