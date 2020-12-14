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نيويورك.. مسلّح يهاجم حفلاً خارج كاتدرائية والشرطة تطلق الرصاص عليه

الشرطة الأميركية - تكساس
الشرطة الأميركية - تكساس
احتجاجات أميركا

نيويورك.. مسلّح يهاجم حفلاً خارج كاتدرائية والشرطة تطلق الرصاص عليه

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العربية.نت، وكالات

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أطلقت الشرطة الأميركية النار على مسلح قام بالاعتداء على جوقة موسيقية أمام كاتدرائية كاتدرائية القديس جون الإلهية في مدينة نيويورك، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة أن المسلح أطلق النار على الجوقة خلال تقديمها أداء خارج الكاتدرائية الواقعة غربي منطقة مانهاتن.

وقال متحدث باسم شرطة نيويورك، الرقيب إدوارد رايلي، إن المسلح أطلق النار على عناصر الشرطة، لكن لم يصب أي منهم بأذى.

وأشار رايلي إلى أن عناصر الإسعاف نقلت المهاجم إلى مستشفى محلي وأنه في حال حرجة.

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