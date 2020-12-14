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تطعيم كبار مسؤولي البيت الأبيض ضد كورونا ينطلق الاثنين

ترمب في إحدى شرفات البيت الأبيض بعد عودته من المستشفى الاثنين
ترمب في إحدى شرفات البيت الأبيض

تطعيم كبار مسؤولي البيت الأبيض ضد كورونا ينطلق الاثنين

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العربية.نت، وكالات

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أفادت وكالة "رويترز" بأن حملة تطعيم كبار المسؤولين في البيت الأبيض، وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب، من فيروس كورونا ستنطلق يوم الاثنين.

لقاح فايزر – بيونتيك
لقاح فايزر – بيونتيك

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على خطط التطعيم قوله إنه سيتم توفير اللقاح لترامب وبينس وغيرهما من كبار المسؤولين في الإدارة اعتبارا من الاثنين.

الولايات المتحدة تبدأ تطعيم مواطنيها بلقاح فايزر عدسة العربية الولايات المتحدة تبدأ تطعيم مواطنيها بلقاح فايزر

ومن المقرر، حسب المصدر، أن يتلقى الموظفون الأساسيون في البيت الأبيض وبعض المسؤولين في فروع الحكم الثلاثة اللقاح ضد الفيروس التاجي في غضون عشرة أيام.

ومن المقرر أن تنطلق في الولايات المتحدة يوم غد حملة التطعيم ضد كورونا باللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

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