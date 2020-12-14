عقوبات أميركية تستهدف مسؤولين بارزين بالاستخبارات الإيرانية

ذكرت مراسلة "العربية" و"الحدث" أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة على إيران. وذكر موقع الخزانة الأميركية أن أميركا فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على شخصين.

والشخصان المستهدفان بالعقوبات الأميركية مسؤولان بارزان في الاستخبارات الإيرانية، هما: محمد بيسري وعماد كازي.

وتأتي العقوبات بحقهما على خلفية اختطاف عميل سابق في الاستخبارات الأميركية FBI وهو بوب ليفنجستون، الذي اختفى في إيران ويعتقد أنه توفي في السجن.

وأوضح المسؤولون الأميركيون أن أي اتفاق مع إيران في المستقبل يجب أن يضم إطلاق سراح السجناء الأميركيين في إيران.