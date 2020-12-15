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بايدن: نتمنى أن يعترف ترمب بفوزي في الانتخابات

بايدن (أرشيفية- رويترز)
بايدن (أرشيفية- رويترز)
الانتخابات الأميركية

بايدن: نتمنى أن يعترف ترمب بفوزي في الانتخابات

بايدن: لا أحد يستطيع الاستيلاء على السلطة في أميركا والشعب هو من يمنحها

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العربية.نت، وكالات

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قال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أنه يتمنى أن يعترف ترمب بفوزه في الانتخابات مؤكداً على أنه لا أحد يستطيع الاستيلاء على السلطة في أميركا والشعب هو من يمنحها مشيراً إلى أنه حصل على أكثر من 81 مليون صوت إنتخابيله ولنائبته هاريس.

وصادق المجمع الانتخابي رسمياً مساء الاثنين على فوز المرشح الديمقرطي جو بايدن بالرئاسة الأميركية وذلك بعد فوزه على المرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترمب بعد تجاوزه النصاب بأصوات ولاية كاليفورنيا.

خلال فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية في ولاية ويسكونسن 4 نوفمبر 2020 - فرانس برس
خلال فرز الأصوات في الانتخابات الأميركية في ولاية ويسكونسن 4 نوفمبر 2020 - فرانس برس

وبحسب شبكة الـ"CNN" الأميركية فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن، حصل على الأغلبية المطلوبة ليكون رئيسا للولايات المتحدة بحصوله على 302 صوتا مقابل 232 لدونالد ترمب.

وتم الانتهاء من التصويت في جميع الولايات، حيث يجتمع المندوبون بشكل عام في عواصمها.

ويوزع نظام المجمع الانتخابي أصوات المندوبين الـ 538 على كل ولاية بناء على حجم السكان. ويكون الفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أصوات أكثر من 270 مندوبا.

خريطة التصويت

ويدلي أعضاء المجمع الانتخابي الأميركي بأصواتهم، اليوم الاثنين، لاختيار رئيس الولايات المتحدة ونائبه، في اجتماع الهيئة الانتخابية بعواصم الولايات، بحسب ما ينص الدستور، لإضفاء صفة رسمية على فوز بايدن، الذي من المتوقع أن يحصل على 306 أصوات، مقابل 232 صوتا للرئييس ترمب.

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