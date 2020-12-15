ترمب: وزير العدل وليام بار سيترك منصبه قبل أعياد الميلاد

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 14, 2020

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن وزير العدل وليام بار سيترك منصبه قبل أعياد الميلاد.

وقال ترمب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن جيف روزن، نائب بار المستقيل، سيتولى منصب وزير العدل قبل أيام من تنصيب جو بايدن، وبعد أيام من انتقادات وجهها ترمب لبار عقب تصريحات بخصوص عدم وجود شبهة تزوير في الانتخابات بعد انتهاء تحقيقات قامت بها الوزارة.

وكان بار قال في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس": "حتى الآن، لم نشهد تزويرا على نطاق قد يؤثر على نتيجة الانتخابات".

وأضاف: "إن المدعين الفيدراليين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بحثوا في الشكاوى التي تلقوها بشأن تزوير محتمل، لكنهم لم يجدوا أي دليل من شأنه عكس انتصار جو بايدن".