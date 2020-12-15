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ترمب: وزير العدل وليام بار سيترك منصبه قبل أعياد الميلاد

وليام بار ودونالد ترمب
وليام بار ودونالد ترمب

ترمب: وزير العدل وليام بار سيترك منصبه قبل أعياد الميلاد

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العربية.نت، وكالات

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن وزير العدل وليام بار سيترك منصبه قبل أعياد الميلاد.

وقال ترمب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأن جيف روزن، نائب بار المستقيل، سيتولى منصب وزير العدل قبل أيام من تنصيب جو بايدن، وبعد أيام من انتقادات وجهها ترمب لبار عقب تصريحات بخصوص عدم وجود شبهة تزوير في الانتخابات بعد انتهاء تحقيقات قامت بها الوزارة.

وكان بار قال في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس": "حتى الآن، لم نشهد تزويرا على نطاق قد يؤثر على نتيجة الانتخابات".

وأضاف: "إن المدعين الفيدراليين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بحثوا في الشكاوى التي تلقوها بشأن تزوير محتمل، لكنهم لم يجدوا أي دليل من شأنه عكس انتصار جو بايدن".

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