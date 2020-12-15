  • مباشر
اللغة

زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: المجمع الانتخابي قال كلمته

ميتش ماكونيل

زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: المجمع الانتخابي قال كلمته

وأود تالياً اليوم تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - بندر الدوشي

نشر في: آخر تحديث:

غداة تأكيد المجمع الانتخابي لنتائج الانتخابات الرئاسية، هنأ زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات.

كما قال ماكونيل في مستهل مناقشات مجلس الشيوخ إن "المجمع الانتخابي قال كلمته وأود تالياً اليوم تهنئة الرئيس المنتخب، جو بايدن"، مضيفاً أن "الناخبين الكبار اجتمعوا بالأمس في الولايات الخمسين، ما يعني أنه اعتباراً من هذا الصباح لدى بلادنا رسمياً رئيس منتخب ونائبة رئيس منتخبة".

التحالف يستهدف عناصر وعربات حوثية في مأرب والجوف اليمن التحالف يستهدف عناصر وعربات حوثية في مأرب والجوف

إلى ذلك تابع: "أمل عدد كبير منا أن تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى نتيجة مغايرة، لكن لنظامنا الحكومي آليات لتحديد هوية من سيتولى منصبه في 20 يناير".

ولأول مرة أعلن عدد كبير من الجمهوريين البارزين، الاثنين، أن بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية.

وقال السيناتور، جون ثون، ثاني زعيم للحزب الجمهوري، إنه "في مرحلة ما عليك أن تواجه الحقائق. بمجرد أن تحسم الهيئة الانتخابية القضية سيحين الوقت للجميع للمضي قدماً".

من جهته قال السيناتور، روي بلانت، من ولاية ميسوري: "سنتعامل الآن مع نائب الرئيس بايدن باعتباره الرئيس المنتخب".

تأتي هذه التصريحات بعد حوالي 6 أسابيع من يوم الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر الفائت.

في المقابل تعهد بعض نواب الحزب الجمهوري بمواصلة المعركة القانونية حتى السادس من يناير عندما يصوت الكونغرس لقبول أو رفض نتائج الهيئة الانتخابية، فيما اعتبر آخرون أن معارك الرئيس دونالد ترمب القانونية يجب أن تستمر حتى يوم التنصيب أي 20 يناير.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود فيديو صادم فضح فعلتها.. معلمة هزت أميركا تعود "منتصرة"!
رسالة دم.. حكاية صحافي أقلق نظام إيران فأعدمه! رسالة دم.. حكاية صحافي أقلق نظام إيران فأعدمه!

الأكثر قراءة

قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد قبل اغتياله بـ7 دقائق.. فيديو ينشر لأول مرة لوصول طائرة سليماني لبغداد
الجمارك السعودية: كل من يحمل أموالاً وذهباً بهذه القيمة عليه الإقرار الجمارك السعودية: كل من يحمل أموالاً وذهباً بهذه القيمة عليه الإقرار
مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت مصري يظهر في فيديو باحثاً عن صاحب 3000 دينار عثر عليها في الكويت
سوريا.. بشار الأسد يهدِّد ابن خاله بمنزله الذي يعيش فيه سوريا.. بشار الأسد يهدِّد ابن خاله بمنزله الذي يعيش فيه
فيديو.. اعترافات جواسيس جندهم الحوثيون بالساحل الغربي اليمني  فيديو.. اعترافات جواسيس جندهم الحوثيون بالساحل الغربي اليمني 
اسم جديد و3 شركات.. اسم جديد و3 شركات.. "صندوق الإخوان الأسود" يكشف الأسرار

قبل أن تذهب

موسكو تعلن نجاح إطلاق صاروخ فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة
موسكو تعلن نجاح إطلاق صاروخ فضائي قادر على نقل حمولة ثقيلة

اكتشف المزيد