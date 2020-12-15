زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ: المجمع الانتخابي قال كلمته

غداة تأكيد المجمع الانتخابي لنتائج الانتخابات الرئاسية، هنأ زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات.

كما قال ماكونيل في مستهل مناقشات مجلس الشيوخ إن "المجمع الانتخابي قال كلمته وأود تالياً اليوم تهنئة الرئيس المنتخب، جو بايدن"، مضيفاً أن "الناخبين الكبار اجتمعوا بالأمس في الولايات الخمسين، ما يعني أنه اعتباراً من هذا الصباح لدى بلادنا رسمياً رئيس منتخب ونائبة رئيس منتخبة".

إلى ذلك تابع: "أمل عدد كبير منا أن تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى نتيجة مغايرة، لكن لنظامنا الحكومي آليات لتحديد هوية من سيتولى منصبه في 20 يناير".

ولأول مرة أعلن عدد كبير من الجمهوريين البارزين، الاثنين، أن بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية.

وقال السيناتور، جون ثون، ثاني زعيم للحزب الجمهوري، إنه "في مرحلة ما عليك أن تواجه الحقائق. بمجرد أن تحسم الهيئة الانتخابية القضية سيحين الوقت للجميع للمضي قدماً".

من جهته قال السيناتور، روي بلانت، من ولاية ميسوري: "سنتعامل الآن مع نائب الرئيس بايدن باعتباره الرئيس المنتخب".

تأتي هذه التصريحات بعد حوالي 6 أسابيع من يوم الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر الفائت.

في المقابل تعهد بعض نواب الحزب الجمهوري بمواصلة المعركة القانونية حتى السادس من يناير عندما يصوت الكونغرس لقبول أو رفض نتائج الهيئة الانتخابية، فيما اعتبر آخرون أن معارك الرئيس دونالد ترمب القانونية يجب أن تستمر حتى يوم التنصيب أي 20 يناير.