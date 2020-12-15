كوشنر يقود وفداً أميركياً في زيارة إلى إسرائيل والمغرب

كشف مسؤول كبير بالإدارة الأميركية، الثلاثاء، أن مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر، سيقود وفدا أميركياً الأسبوع المقبل إلى إسرائيل والمغرب لإجراء محادثات بشأن اتفاق السلام بين الرباط وتل أبيب، الذي جرى التوصل إليه الأسبوع الماضي.

وقال إن الوفد الأميركي سينضم إلى وفد إسرائيلي وسيستقلان أول رحلة طيران تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، كعلامة على حدوث تقدم بعد الاتفاق بين إسرائيل والمغرب.

ويصل كوشنر ومبعوث الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش ورئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، آدم بوهلر، إلى إسرائيل، الاثنين.

شركة العال وتسيير رحلات

كما قال المسؤول إن من المقرر أن يجري كوشنر، أثناء وجوده في القدس محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن من المتوقع أن تكون العال الشركة التي ستسير أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى الرباط يوم الثلاثاء المقبل، والتي ستقل فريق كوشنر ووفدا برئاسة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات.



والاتفاق بين إسرائيل والمغرب هو الرابع الذي توسطت الولايات المتحدة من أجل التوصل إليه بعد اتفاقيات مماثلة بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان.

الاعتراف بالصحراء الغربية

وفي إطار هذا الاتفاق، وافق ترمب على الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية التي يمتد النزاع عليها منذ عقود بين المملكة وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي حركة انفصالية تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في المنطقة.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الخميس، أن المغرب تعهّد بإقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

وقال ترمب إن اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات إنجاز كبير لسلام الشرق الأوسط.