بوتين: نأمل في حلّ المشاكل الروسية الأميركية مع بايدن

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن أمله في حلّ المشاكل الروسية الأميركية مع الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن.

وقال بوتين في مؤتمره الصحافي التقليدي الذي يعقده في نهاية كل عام: "نأمل في حلّ كافة المشاكل المطروحة أو على الأقل جزء منها، في ظلّ الإدارة" الأميركية الجديدة.

وانتظر الرئيس الروسي حتى الثلاثاء لتهنئة بايدن بفوزه بالرئاسة.

وأضاف بوتين متحدثا في مؤتمره الصحافي السنوي أنه لم يتدخل متسللون روس في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 للمساعدة في انتخاب دونالد ترمب.

وقال الكرملين، الثلاثاء، إن الرئيس بوتين هنأ الرئيس الأميركي المنتخب بايدن بانتصاره في الانتخابات، وذلك بعد فوز بايدن في تصويت المجمع الانتخابي، الذي يحدد رسميا من سيكون الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

كان الكرملين قد قال إنه سينتظر النتائج الرسمية للانتخابات قبل التعليق على ما أفضت إليه رغم أن دولاً أخرى هنأت بايدن بفوزه في الأيام التي أعقبت انتخابات 3 نوفمبر.

ونقل الكرملين عن بوتين قوله في بيان مخاطباً بايدن: "من جهتي أنا مستعد للتفاعل والتواصل معك".

وأضاف الكرملين: "تمنى بوتين للرئيس المنتخب كل التوفيق، وعبر عن ثقته في أن روسيا والولايات المتحدة، اللتين تتحملان مسؤولية خاصة عن الأمن والاستقرار في العالم، يمكن أن تساعدا، رغم خلافاتهما، في حل العديد من المشكلات والتحديات التي تواجه العالم".