ازدهرت شبكات CNN وMSNBC خلال سنوات دونالد ترمب، ووصلت إلى آفاق جديدة في التصنيفات والإيرادات مع تخصيص عدد لا يحصى من ساعات الذروة له.

واستدعى كبار المسؤولين التنفيذيين في شبكات الأخبار المنافسة مذيعين ومنتجين نجوم لحضور اجتماعات خاصة في الأسابيع الأخيرة، بحثاً عن إجابات لسؤال ملح: ما التالي؟وفقا لما أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

ويعرف الأشخاص في كلتا الشبكتين أن المشاهدين الذين لا يحبون الرئيس ترمب قد لا يحتاجون بعد الآن إلى جلسات العلاج الليلية مع راشيل مادو أو دون ليمون. ويبدو أن الرئيس المنتخب جو بايدن لن يولد سلسلة من الدراما والفضيحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والتي أعادت إحياء الأخبار عبر القنوات الفضائية، ونقلها من أدوات تحتضر إلى نقطة محورية في السياسة الحديثة. ولذلك وحتى مع تحطيم CNN لسجل المشاهدات لأول مرة منذ 40 عامًا الشهر الماضي وحققت MSNBC أعلى تصنيفات لها منذ تأسيسها في عام 1996، يقول الصحافيون والمسؤولون التنفيذيون في الشبكات إنهم غير مرتاحين بشأن العام المقبل.

ويدرس رئيس CNN ، جيفري زوكر ما إذا كان يجب الخروج من الشبكة وسط توتر مع رئيسه الجديد جيسون كيلار الرئيس التنفيذي لشركة وارنر ميديا، الذي لديه خلفية في التكنولوجيا وليس الصحافة.

ويفكر زوكر في خياراته خلال الأيام المقبلة ومن المرجح أن يتخذ قرارًا نهائيًا في وقت مبكر من العام الجديد، وفقًا للعديد من الأشخاص المطلعين على تفكيره. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت MSNBC عن بديل لقائدها الذي أدارها أكثر من عقد فيل جريفين مهندس مجموعتها الليبرالية الشعبية.

وتستند هذه الصورة لمستقبل شبكات الأخبار إلى مقابلات مع ما يقرب من عشرة موظفين حاليين وسابقين في CNN و MSNBC ، وطلب معظمهم عدم الكشف عن هويتهم للتحدث بصراحة عن القضايا التي تزعج كبار المسؤولين التنفيذيين.

واتفق معظمهم على أنه سيكون هناك انخفاض في التقييمات في عام 2021 ، قائلين إن السؤال الوحيد هو إلى أي مدى سيكون؟

وأدى رفض الرئيس ترمب لمغادرة المسرح السياسي بهدوء إلى إبقاء المشاهدين في حالة ذهول خلال فترة ما بعد الانتخابات. وفي الأسابيع الأخيرة ، تفوقت CNN على Fox News ، الشبكة الإخبارية رقم 1 منذ فترة طويلة، في إجمالي عدد المشاهدين. كما تصدرت الشبكة نفسها الفئة الملائمة للمعلنين لأكثر من شهر وهي أطول سلسلة من هذا النوع منذ أعقاب 11 سبتمبر 2001.

وتفوق برنامج "Morning Joe" من MSNBC على برنامج ترمب الصباحي المفضل "Fox & Friends" ، لمدة أربعة أسابيع متتالية، وحققت مذيعة MSNBC السيدة Maddow ، أكبر انتصاراتها منذ ما يقرب من عامين. كما حافظ الوباء الذي لا نهاية له على ارتفاع المشاهدات للشبكات التلفزيونية، وهو نمط شائع في شبكات الأخبار أثناء الأحداث مثل الحروب والأعاصير وعمليات إطلاق النار الجماعية.

لكن المديرين التنفيذيين للشبكات، الذين يتقاضون رواتبهم لوضع الاستراتيجيات لأشهر وحتى سنوات قادمة، يحولون تركيزهم إلى أميركا ما بعد ترمب وما بعد اللقاح وعادات المشاهدة المتغيرة التي قد يجدونها هناك.

وفي CNN ، التي ركزت بشكل شبه حصري على السياسة في السنوات الأربع الماضية، تتداخل هذه الأسئلة مع تحول في قيادة الشركة. وتتحكم AT&T الآن في أخبار الشبكة التي اختارت السيد كيلار ، الرئيس التنفيذي المؤسس لمنصة البث Hulu ، لقيادة قسم الترفيه والأخبار في WarnerMedia وهو ما مثل تحديا لمدير الشبكة زوكر. ويُنظر إلى رئيسه الجديد السيد كيلار ، بحذر داخل CNN على أنه مبشر تقني يتمتع بخبرة قليلة في جمع الأخبار ، وخاصة تلك المتمثلة في تغطية السياسة في دولة منقسمة. وكان السيد زوكر مستاء للغاية عندما جرده السيد كيلار ، الذي تولى شركة WarnerMedia في مايو، من العديد من المسؤوليات، بما في ذلك الإشراف على فرق الاتصالات والموارد البشرية في الشبكة، على حد قول اثنين من الأشخاص. ومع ذلك التقى السيد كيلار والسيد زوكر لتناول غداء خاص بعيدًا عن اعين الناس بالقرب من المقر الرئيسي لشبكة سي إن إن في في مانهاتن. وهي إشارة إلى أن السيد كيلار يبدو حريصًا على إبقاء السيد زوكر على رأس الشبكة، وقدم الرئيس التنفيذي لشركة WarnerMedia الثناء عليه في المقابلات الأخيرة مع صحيفة نيويورك تايمز.

وفي MSNBC ، حدث تحول بالفعل. وباتت رشيدة جونز مديرة تنفيذية إخبارية تبلغ من العمر 39 عامًا وستصبح أول امرأة سوداء تقود شبكة إخبارية عامة، في الوقت الذي تفكر فيه قناة NBCUniversal في إعادة تشكيل نفسها في عهد بايدن.

وتضخم جمهور الشبكة خلال فترة رئاسة ترمب، حيث قدمت ساعات من الحديث حول المساءلة، والإقرارات الضريبية للرئيس والأحداث المنتشرة في البيت الأبيض والانتخابات. لكن قد يكون مشاهدو MSNBC متقلبين. وشاهد المنتجون بدهشة تراجع التقييمات خلال "فترات الأخبار السارة" للرئيس ترمب. وانخفضت نسبة المشاهدة بشكل حاد، على سبيل المثال، في الأيام التي أعقبت صدور التقرير عن ترمب وروسيا من قبل المستشار الخاص، روبرت مولر والذي جاءت استنتاجاته بمثابة خيبة أمل للعديد من الديمقراطيين.

كما ارتفع مشاهدو MSNBC بعد تأكيد القاضي بريت كافانو أمام المحكمة العليا، وارتفعوا إلى حد كبير في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه ترمب في فبراير، والذي حدث عندما تم تأكيد تبرئته في محاكمة العزل في مجلس الشيوخ.

ونظرًا لكون ترمب محوريًا جدًا في زيادة تصنيفات MSNBC ، يتوقع بعض المنتجين حدوث تراجع. يقول آخرون في الشبكة إن الترامبية - مع ما يصاحبها من تحيز وتسييس للمجتمع - ستستمر ، مما يبقي المشاهدين متيقظين حتى بعد مغادرة ترمب البيت الأبيض.