بنس يتلقى لقاح كورونا علنا.. وبايدن الأسبوع المقبل

أفاد مسؤول في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، ليل الأربعاء بأن بايدن سيتلقى لقاح كورونا بداية الأسبوع المقبل.

من جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض الأربعاء أنّ نائب الرئيس مايك بنس سيتلقّى الجمعة "أمام الملأ" لقاح فايزر-بايونتيك المضادّ لمرض كوفيد-19 بعد أن بدأت الولايات المتّحدة الاثنين حملة تطعيم واسعة النطاق لوقف تفشّي هذه الجائحة.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان مقتضب إنّ بنس وزوجته كارين سيتلقّيان اللقاح "لتعزيز ثقة" الأميركيين باللقاحات.

وفي حين لم يعلن بعد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الذي أصيب بفيروس كورونا المستجدّ في وقت سابق من هذا العام متى سيتلقّى هذا اللقاح، قال الرئيس المنتخب جو بايدن إنّه سيفعل ذلك قريبا.

وأبلغ، بايدن، الصحفيين، الثلاثاء، قبل مغادرته إلى جورجيا لمواكبة الحملة الانتخابية لاثنين من المرشحين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: "أريد أن أتأكد من أننا نفعل ذلك من خلال الأرقام وعندما أقوم بذلك، ستلاحظون ذلك وسنقوم بذلك علنا".

توصية فاوتشي

وكان مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، قد أوصى في لقاء مع برنامج "صباح الخير يا أميركا"، الذي يذاع على شبكة "إيه بي سي"، الثلاثاء، بأن يتلقى بايدن، ونائبته كامالا هاريس، وكذلك ترمب، ونائبه، مايك بنس، اللقاح الذي وافقت عليه السلطات الصحية وبدأت عمليات توزيعه.

وأضاف: "على الرغم من إصابة الرئيس (ترمب) نفسه بالعدوى ومن المحتمل أن يكون لديه أجسام مضادة، لسنا متأكدين من مدة الحصانة من الفيروس".

وأوضح أنه "يوصى بقوة" بضرورة تطعيم بايدن حتى يتمتع بالحماية "مع توليه الرئاسة في يناير".

وتوفي أكثر من 300 ألف شخص جراء وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، فيما تتواصل الزيادة في عدد الإصابات خلال الشتاء في معظم أنحاء البلاد.