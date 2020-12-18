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بايدن يتوعد منفذي الهجوم السيبراني على الحكومة الأميركية

President-elect Joe Biden speaks during an event at The Queen theater in Wilmington on Dec. 8, 2020. (AP)
جو بايدن

بايدن يتوعد منفذي الهجوم السيبراني على الحكومة الأميركية

مجلة "بوليتيكو": أدلة لدى إدارتي الأمن النووي والطاقة على اختراق شبكاتهما

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دبي - قناة العربية

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توعد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الجمعة، بمعاقبة من نفذوا هجمات إلكترونية على الحكومة الأميركية.

بايدن تحدث عن خرق بعيد المدى للأمن السيراني تم الكشف عنه، متعهدا باتخاذ إجراءات سريعة للرد بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.

الرئيس المنتخب قال إن فريقه سيجعل مسألة الاختراق السيبراني، أولوية قصوى وسيفرض "عقوبات كبيرة" على الأطراف المسؤولة عن مثل هذه الهجمات الإلكترونية.

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وكانت مجلة "بوليتيكو" Politico الأميركية عن تعرض دائرة الطاقة الأميركية وإدارة الأمن القومي النووي، لاختراق في إطار الهجمة السيبرانية التي تحدّث عنها الرئيس المنتخب بايدن.

بوليتيكو، أضافت أن هناك دلائل تؤكد اختراق القراصنة لشبكة دائرة الطاقة الأميركية وإدارة الأمن القومي النووي، التي تدير الأسلحة النووية.

القراصنة -حسب المعلومات- تمكنوا من الوصول إلى شبكاتهم كجزء من هجمة إلكترونية ضخمة، وذلك نقلا عن مسؤولين تحدثوا لمجلة "بوليتيكو".

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